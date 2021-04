La bellissima influencer, showgirl, schermitrice e modella ha pubblicato un nuovo post per la gioia dei suoi fan: eccolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Nella didascalia di questa foto scattata a Salerno, la meravigliosa ex tentatrice di Temptation Island ha scritto un rapido aggiornamento su come procede questo ultimo periodo: “Ultimi giorni qui a Salerno e poi si parte per Milano“. E ancora: “Ho preso casa…non vedo l’ora di arredarla e di farvela vedere“.

Antonella indossa un outfit molto casual, che gioca sui toni dell’arancione: il suo stile è senza dubbio inimitabile!

Il post, in cui la Fiordelisi ha assunto un’espressione seria e sensuale, ha avuto più di 12.000 mi piace e 600 commenti: in sei ore è diventato virale.

Tra i messaggi degli utenti si legge: “Wow sei stupenda“, “Che bella!“, “Favolosa“, oppure “Sei perfetta“.

Antonella Fiordelisi in versione azzurra: le sue IG stories sono pane quotidiano per i fan! – FOTO

Circa dieci ore fa, Antonella Fiordelisi ha condiviso con i suoi 1,2 milioni di followers, che la seguono sempre con stima e affetto, un’anteprima del servizio fotografico per cui ha posato.

Nell’immagine la vediamo vestita con un abitino color turchese, che presenta uno scollo squadrato, delle bretelle piuttosto sottili e una lunghezza abbastanza corta.

Sotto ad esso, la fotomodella non indossa in reggiseno e questo rende la foto ancora più sensuale, anche se ciò che di più sexy indossa Antonella è senza dubbio il sorriso!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Il make-up non ha dei colori stravaganti, i capelli sono sciolti e gli accessori sono di colore oro: la showgirl le batte tutte!