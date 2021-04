Belen Rodriguez, una notte con Antonino alle Maldive: il costo

La bella showgirl argentina è in vacanza alle Maldive e ha scatenato la reazione del pubblico che la segue. Ma quanto costa il Resort dove si trova?

La bellissima argentina è una delle più seguite su Instagram. Vanta la bellezza di 9,9 milioni di followers e in questo periodo sta facendo molto scalpore la sua ‘vacanza’.

Belen infatti si trova alle Maldive insieme al suo compagno Antonino Spinalbanese con il quale aspetta Luna Marie.

Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che il mondo intero è ancora in piena pandemia e vedere le Instagram Stories di loro privilegiati che si godono la vacanza è sicuramente un gesto poco delicato nei confronti di tutti coloro che non possono partire.

Quanto costa una notte nel resort?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese si trovano in vacanza presso il Baglioni Resort, molto ambito e frequentato dai vip nostrani.

Nonostante le critiche la bella argentina ha chiarito di non essere in vacanza ma di trovarsi alle Maldive per lavoro.

Infatti attraverso la loro permanenza nell’hotel di lusso stanno facendo pubblicità alla struttura stessa.

Ma quanto costa una notte nel Baglioni Resort?

Sembrerebbe che il prezzo a notte si aggiri intorno ai 600-1500 dollari.

In realtà la Rodriguez con il compagno non starebbero sborsando neanche un centesimo perché ospiti della struttura, in cambio di pubblicità.