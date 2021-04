Un uomo di 89 anni, docente in pensione, è morto carbonizzato in un incendio scoppiato questa mattina nella sua abitazione di Ponte, in provincia di Benevento.

Aveva 89 anni, il pensionato deceduto alle prime luci dell’alba di oggi in seguito ad un incendio divampato nel sua abitazione di Ponte, in provincia di Benevento. La vittima si trovava in casa, insieme alla badante, quando le fiamme avrebbero avvolto i locali al piano terra. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I pompieri, giunti sul posto, hanno ritrovato il suo cadavere carbonizzato.

Tragedia questa mattina, venerdì 16 aprile, intorno alle 5, a Ponte, piccolo comune in provincia di Benevento. Un anziano è deceduto all’interno della sua abitazione, dove è divampato un devastante incendio. La vittima è Antonio Pica, 89enne docente in pensione che per via delle sue condizioni di salute viveva insieme ad una badante. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione dell’Ansa, le fiamme, sviluppatesi al piano terra della casa, dove dormiva l’89enne, non avrebbero lasciato scampo all’anziano. La badante, invece, che si trovava al piano superiore, è riuscita a mettersi in salvo.

Sul posto, in contrada Pezza La Corte, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno domato le fiamme e ritrovato il corpo carbonizzato della vittima all’interno della casa. A nulla, dunque, è valso il tempestivo intervento dei soccorsi.

Non è chiaro ancora quali siano le cause che hanno dato origine all’incendio, circostanza su cui stanno effettuando i dovuti accertamenti i tecnici dei vigili del fuoco ed i carabinieri, sopraggiunti sul luogo della tragedia insieme ai soccorsi. I militari stanno indagando anche per chiarire la dinamica dell’accaduto.