La tragedia nel Bolognese: un 19enne ha avvelenato entrambe i genitori. Il padre è morto, la madre è in fin di vita. Arrestato per omicidio aggravato

Tragedia familiare che si è consumata nell’arco di pochi minuti. A Ceretolo di Casalecchio, in provincia di Bologna, un diciannovenne avrebbe avvelenato entrambi i genitori. il bilancio è drammatico: il padre è deceduto, mentre la madre è stata portata in gravissime condizioni in ospedale.

Ad avvertire i Carabinieri è stato proprio il responsabile del folle gesto, Alessandro Asoli. Il ragazzo avrebbe chiamato il numero d’emergenza intorno alle 22:00 di ieri sera per confessare l’avvelenamento e costituirsi.

Avvelena i genitori e si costituisce: morto il padre, la madre in fin di vita

I soccorsi si sono precipitati all’appartamento che condivideva coi genitori, ma al loro arrivo solo una delle due vittime era ancora in vita. Il padre del giovane era già morto, ma la madre era agonizzante. Portata d’urgenza in ospedale, non si conosce ancora la prognosi

Alessandro Asoli invece è stato fermato con l’accusa di omicidio aggravato. È stato già interrogato, ma ci sono ancora troppe domande senza risposta.

Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in cucina, con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica.