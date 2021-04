Carlo Conti, la confessione che non ti aspetti: “Non la amo”

Tempo di confessioni per Carlo Conti, il noto conduttore infatti si sarebbe lasciato andare ad una dichiarazione inaspettata.

Carlo Conti torna in tv, l’amatissimo conduttore infatti è pronto per riappropriarsi della prima serata con Top Dieci, il quiz che ha il solo scopo di intrattenere il pubblico e di trascorrere delle ore liete, prive di preoccupazioni. Lo show ha subito uno slittamento nella programmazione, il che ha suscitato in tanti delle perplessità ravvisando in questa manovra il tentativo di ritagliarsi una fetta di pubblico senza le concorrenze spietate di Mediaset.

Sul punto interviene il padrone di casa il quale assicura che: “Da anni non ho mai vissuto la sfida di ‘questo contro quello’, non vivo questo tipo di tensione, non mi angoscio” smorzando quindi i toni apparsi nei giorni scorsi sui giornali, idea corroborata dal fatto che lo show di Carlo Conti sarebbe dovuto andare in onda da sabato 17 aprile in concomitanza con il Serale di Amici, di Maria De Filippi.

Carlo Conti ammette: “E’ la cosa a cui tengo di più”

“Top dieci è un divertimento assoluto, ma non vado in tv con l’idea della sfida.(…) Per quanto mi riguarda l’importante è fare un buon prodotto e riunire la famiglia davanti alla tv. E’ la cosa a cui tengo di più”, uno stralcio di quanto dichiarato da Carlo Conti e riportato su “La Repubblica”. Lo show quindi andrà in onda a partire da venerdì 23 aprile al posto di Canzone Segreta della bravissima Serena Rossi.

In concorrenza con lo show di Pio e Amedeo, sul quale ironicamente dichiara: “Ho avuto una discussione con mia moglie che è fan accanita di Pio e Amedeo e il venerdì ci sono loro…Non so se vedrà Top dieci”.