Quanto conosciamo Carolina Stramare? Altezza e peso, allenamento, alimentazione, hobby…che cosa fa l’ex Miss Italia di solito?

Carolina Stramare è un vulcano di energia e già di prima mattina è pronta ad allenarsi e dedicare del tempo allo sport. Infatti la seduta giornaliera non manca mai e l’ex Miss Italia mostra ai fan su Instagram come si prepara ad affrontare la sua routine. Lavoro, sana alimentazione, attività fisica e benessere. Non manca proprio nulla. Scopriamo insieme quali sono i trucchi per mantenersi in forma e mettere in mostra i punti forti della propria bellezza, la modella ligure ha la soluzione.

LEGGI ANCHE>>>Diletta Leotta: sushi ma la maglietta è trasparente e non si accorge. Uragano – FOTO

Carolina Stramare: altezza, peso…cosa non conosciamo?

LEGGI ANCHE>>>Carolina Stramare in versione maestrina con gli occhiali, che spettacolo-FOTO

Classe 1999, nata a Genova sotto il segno dell’Acquario, Carolina Stramare è alta 1,79 m ed è una delle modelle più gettonate degli ultimi tempi. Capelli neri e lunghi, occhi verdi smeraldo, l’ex Miss Italia ha tutti gli attributi per essere una delle donne più belle. Lo sport è una delle sue più grandi passioni e l’attività fisica giornaliera non manca mai. Su Instagram infatti è solita pubblicare lei in versione sportiva. In una delle sue ultime storie è proprio così: leggings neri e top bianco. Una vera dea e i fan la adorano. Dopo la vittoria del concorso di bellezza Miss Italia 2019, la giovane ha deciso di non intraprendere la carriera televisiva ma di seguire i suoi sogni: vivere il mondo della moda. Per il momento è impegnata in shooting fotografici e campagne pubblicitarie, è volata in Cina per qualche mese e una volta tornata era pronta a partecipare all‘Isola dei famosi. Poi però un ripensamento, non voleva lasciare la sua famiglia per tanto tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Carolina Stramare ha solo ventidue anni e il suo futuro è tutto da scrivere, giorno dopo giorno sta costruendo la sua carriera per diventare una professionista. Non le manca il supporto dei fan che la seguono sui social sempre. L’ex Miss Italia ha lasciato il segno.