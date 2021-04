Cecilia Capriotti, giacca animalier e sotto niente – FOTO

Bellissima Cecilia Capriotti, il suo mood settimana è sicuramente un peccato di gola: giacca animalier…e sotto? Niente.

Bellissima, fisico mozzafiato e sguardo che cattura tutti, così si presenta Cecilia Capriotti su Instagram. Uno scatto che la ritrae con una giacca animalier (leopardata) e sotto niente…o meglio, un bikini fucsia metallizzato che non nasconde le curve. La giacca infatti è aperta e questo consente di vedere l’addome piatto della Capriotti ed un costume a triangolo che lascia insinuare lo sguardo non solo sul décolleté ma anche su quanto traspare dal triangolo tanto che fa ipotizzare come la Cecilia abbia freddo.

La foto sicuramente merita il boom di like e di commenti a lei rivolti. L’immagine è stata scattata durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, sotto l’occhio impenitente del Grande Fratello.

Cecilia Capriotti in lingerie, tra pizzo e trasparenze

Spulciando tra le storie social, l’attrice ha deliziato i followers con alcuni scatti che la ritraggono in lingerie: in pizzo e trasparente, sicuramente non passa inosservata. Un tributo al fisico esplosivo, il reggiseno a fatica trattiene le abbondanze e lo slip poi si perde nel fondoschiena.

Nel secondo scatto invece indossa una vestaglia sensuale. Capelli vaporosi e make up che le accentua i lineamenti del viso. Il risultato finale è un incanto ma Cecilia ama spesso “viziare” i fans con immagini che ne immortalano la femminilità senza cadere nella volgarità.

Pochi giorni fa, la Capriotti ha postato – riscuotendo successo – uno scatto nostalgico durante una vacanza alle Isole Eolie. Con la speranza insomma di rivederla nuovamente in versione estiva e perderci tra le curve mozzafiato.