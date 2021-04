La Ferragni ha condiviso su Instagram tre foto insieme al suo piccolo Leone, mentre lui l’abbraccia con tanto amore

Chiara Ferragni accoccolata al suo Leone, che tenerezza! Ha condiviso tre foto su Instagram davvero bellissime e dolci. Leone che appare sempre un terremoto, è invece calmo e stravolto che riposa sulla sua mamma. Il riposo dei guerriero. La Ferragni nella didascalia scrive:”La parte migliore del giorno è sempre quando abbraccio i miei piccoli”. Leone è stanco anche perché ora è un fratello maggiore e quindi deve badare un pò anche alla sorellina che è piccolina. All’inizio non era molto contento di avere una sorellina ma ora le da i bacini e la coccola.

Chiara Ferragni e il ricordo di quattro anni fa a Coachella

La Ferragni ha condiviso un ricordo che risale a quattro anni fa, l’influencer era al noto festival di Coachella. Un’evento in California che è davvero unico e fantastico, tutte le influencer del mondo ci vanno e non solo tanti personaggi famosi. Si tratta di una grande festa a tema in un prato immenso con musica e tanto altro. Di solito gli outfit sono sempre molto stravaganti ed esagerati. In questo ricordo però la Ferragni non era particolarmente esagerata, indossava un mini abito trasparente a rete nero con le stelle. Sotto si vede tutto infatti indossa un body nero che lascia il lato B in vista.

Era magnifica. Nella didascalia ha scritto:”Prima che fossi sposata e con figli, questo giorno quattro anni fa al Coachella“. Oggi niente festival in California un pò per il covid e un pò perché è mamma bis da poche settimane. Sono altri i pensieri di questa Chiara, che guarda sicuramente con occhi felice la Chiara di quattro anni fa ma oggi è più completa e appagata della sua vita. Ha creato una bellissima famiglia con sui marito Fedez e continua a scalare le quotazioni in borsa.

Non c’è periodo più fortunato per l’influencer. Tra famiglia e lavoro è molto serena e felice. Nonostante il parto avvenuto poche settimane fa, la Ferragni è perfettamente in forma e carica per lavorare nel suo splendido ufficio di Milano.