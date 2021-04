Con chi ha trascorso il giovedì sera Diletta Leotta? La regina della Serie A non ha segreti e pubblica un post che incuriosisce i fan

Diletta Leotta, la regina della serie A, è molto attiva sui social e condivide con i fan molti momenti della sua giornata: dal lavoro al tempo libero, allo sport. La sua routine giornaliera? Radio, programmi, sport, amore. La donna si mostra per quello che è e i fan la adorano tanto da seguirla in qualsiasi situazione. I follower hanno superato i sette milioni, La dolce Leotta sa come conquistarli e non perde occasione di farlo giorno dopo giorno.

Diletta Leotta: il giovedì sera della regina della serie A

Da quanto si può notare su Instagram, il giovedì sera per Diletta Leotta significa sushi insieme ad amici. Infatti nella storia pubblicata dalla regina della serie A, le fa compagnia un ragazzo che non è Can Yaman. I due sono molto legati ma non rinunciano a lasciarsi i propri spazi e attimi da passare con altre persone, sempre nel rispetto della coppia. Così la giornalista si gode la serata in compagnia di un altro uomo: pesce, amici e vino rosso. L’uomo di cui vi stiamo parlando è Mirko Manola, chirurgo plastico. Che quello di ieri sera sia stato un appuntamento di lavoro? Rimane un mistero, ma dal video della storia c’è un particolare che i fan non hanno potuto fare a meno di notare: la maglietta è trasparente? Proprio così, Diletta indossa una t-shirt a maniche lunghe molto leggera tanto da intravedere le sue meraviglie.

Il sorriso non manca mai e il suo essere raggiante trapela anche attraverso un video o una foto. E’ per questo che il web la segue ovunque, non solo per la sua bellezza ma anche per il talento e il suo carattere da Serie A.