Eleonora Daniele, l’ospite la spara grossa. Lei incredula: “Mi dissocio”

Nella puntata di Storie italiane di oggi, Eleonora Daniele perde le staffe e si indigna in diretta con una delle ospiti, Lady D non si tocca

E’ in onda una nuova puntata di Storie italiane, programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. La presentatrice ha voluto dedicare la prima parte della trasmissione alla famiglia reale d’Inghilterra, visto che domani ci saranno i funerali del Principe Filippo. Meghan non sarà presente mentre il Principe Harry è già atterrato a Buckingham Palace da sua nonna, suo fratello e suo padre. L’evento è aperto solo a trenta persone e i funerali non saranno pubblici, volere della regina. “Trovo molto bello il fatto che abbiano voluto puntare molto di più a quello che è stato un patriarca – afferma il giornalista Roberto Alessi – un nonno, una persona che amava la sua famiglia e non solo quello che era l’immagine del consorte della regina”.

Eleonora Daniele irritata in studio: cosa è successo?

Tra gli ospiti in studio questa mattina è presente anche Marisella, la contessa venezuelana ormai diventata un personaggio televisivo. La donna non ha perso occasione di dire la sua riguardo innanzitutto all’assenza di Meghan al funerale del Principe Filippo e poi anche sul passato di Lady D. “Meghan praticamente non ci sarà, è incinta e non sarebbe riuscita a sopportare diciamo un viaggio così pesante” Inizia a parlare la conduttrice. “Ha fatto bene comunque sarebbe stata criticata – prende la parola Marisella – con la presenza o senza la presenza. A un certo momento ci vuole anche coraggio, perché dopo quello che ha combinato – aggiunge – che non è stato fatto così per caso, perché un’intervista del genere con una signora come quella che ha fatto l’intervista…ci vuole un programma”. Poi continua e va nel dettaglio: “Tu non puoi dire io mi voglio suicidare perché mi trattano male, perché sono verde rossa o gialle, tu non puoi mentire dicendo non conoscevo questo uomo quando facevo la corte”. Poi conclude: “E pensare che prima la difendevo, adesso no ha fatto una bruttissima e pessima figura”.

Ritorno al passato: il mito di Lady D

Eleonora Daniele torna a prendere la parola e chiede alla giornalista di Di lei, ospite in collegamento di riportare i fatti: “Il funerale avrà, anche per come è stato organizzato secondo il volere del Principe Filippo, come scopo quello di ricordare un grandissimo uomo e finalmente di rimettere insieme una famiglia che ha passato un anno molto complicato”. Poi continua spiegando che il fatto che la gravidanza di Meghan sia la scusa della sua assenza e che il Principe William e Harry abbiano occasione di rivedersi dopo tanto tempo. A quel punto torna a parlare la contessa Marisella che afferma: “Ma come fate a sapere delle intimità? Come fate a dire non si parlano da un anno, non si frequentano. Questi sono piacevoli nice conversation, bei pettegolezzi perché la verità la sanno loro”. Poi continua facendo riferimento a Lady D: “Harry è una persona fragilissima, ha avuto un problema con la morte della madre – e si lascia scappare – già la madre metterla come un mito per me è patetico, NO anche lei se l’è cercato”. Dopo questa affermazione, la Daniele la ferma e risponde prontamente: “NO io su questa cosa non sono d’accordo, fatemi parlare – lo dice irritata – prendo assolutamente le distanze da quello che hai detto perché Lady D è un mito punto.”.

“Dire che se l’è cercata è una cosa veramente troppo brutta – conclude – perdonatemi ma io da questa cosa prendo assolutamente le distanze, mi dissocio assolutamente”.