Elodie e la FOTO che ha conquistato tutti: è pazzesca

Elodie. La cantante sta spopolando ogni giorno di più. I fan sono pazzi di lei e arrivano finalmente notizie sul tour che la vedrà esibirsi in concerto. Scopriamo di più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie Di Patrizi sta vivendo un momento magico. La cantante è sulla cresta dell’onda e sono tutti pazzi di lei. La sua bellezza etnica indiscussa, i suoi occhi profondi, l’intelligenza vivace e soprattutto una voce pazzesca che risuona melodiosa in ogni sua hit l’hanno resa già da tempo un’icona, una vera star del panorama dello spettacolo italiano.

Era il 2016 quando l’abbiamo vista in tv arrivare al secondo posto nella quindicesima edizione del popolare talent show Amici di Maria De Filippi. Quell’anno sul gradino più alto del podio salì il cantante Sergio Sylvestre. Da quel momento la carriera di Elodie ha avuto un’impennata sorprendente che ha raggiunto il culmine il mese scorso con la sua strabiliante partecipazione come co-conduttrice e super ospite della 71^ edizione del Festival di Sanremo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Melissa Satta, dopo il compleanno di Maddox il relax mattutino, lei è incantevole – FOTO

Elodie: le date del tour e i suoi nuovi impegni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Chiara Ferragni momento coccole con il suo piccolo Leone, che tenerezza-FOTO

Come altre grandi pop star prima di lei (Rihanna, Jennifer Lopez, Madonna, tanto per citarne alcune) Elodie ha prestato il proprio nome e la propria creatività nel realizzare una linea di make up in collaborazione con Sephora Collection. Palette dai colori sgargianti, in cui ogni nuance di ombretti prende il nome da una donna diversa, tutte persone importanti nella vita della cantante. E’ un suo personalissimo omaggio agli affetti più cari.

Non solo; in arrivo altre splendide novità per la performer, quelle che forse tutti i suoi fan non vedevano l’ora di conoscere. La pandemia da Coronavirus, come tutti tristemente sappiamo, ha sancito un duro stop per gli spettacoli dal vivo. Le restrizioni hanno segnato una ferita gravissima per il mondo della cultura e dello spettacolo.

A quanto pare i motori sono in fase di riavvio e sono trapelate le date del nuovo tour in cui sarà possibile ammirare Elodie finalmente dal vivo. Al momento sono previsti sei eventi che la porteranno in giro per l’Italia. I concerti partiranno dal 4 Novembre 2021 da Pozzuoli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Il 6 Novembre sarà a Roma, il 9 a Firenze. I fan nei dintorni di Milano potranno vedere il suo show il 12 Novembre (la data dell’11 è già sold out). L’ultima data nota per il momento è il 14 Novembre a Torino.