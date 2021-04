Enrico Brignano è un vero showman: comico, cabarettista, attore e regista. Scopriamo tutto su di lui, in attesa di vederlo come ospite a Canzone Segreta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Enrico Brignano è uno degli intrattenitori più apprezzati del piccolo e del grande schermo. Ma pur essendo da anni un volto noto, sappiamo davvero tutto di lui? Brignano nasce a Roma nel 1966. Fin da giovanissimo manifesta il desiderio di diventare attore e dopo il liceo frequenta l’Accademia per giovani comici creata dall’indimenticabile Gigi Proietti.

Esordisce in televisione come comico e barzellettiere della prima edizione di “La sai l’ultima?”, su Canale 5 nel 1992. Lo stesso anno partecipa ad un altro iconico programma televisivo: “Scherzi a parte”. Il grande pubblico imparerà a conoscerlo e ad amarlo soprattutto per un ruolo, quello di Giacinto, l’innamorato di Cettina nelle prime due stagioni della fiction “Un medico in famiglia”.

LEGGI ANCHE -> Verissimo, tempo di cambiamenti? Cosa sta per accadere

Enrico Brignano, chi è? La carriera e gli amori del comico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

LEGGI ANCHE -> Enrico Brignano e Flora Canto genitori a luglio: arriva il nome del bambino

Nel 2000 Brignano gira il suo primo film da regista e protagonista “Si fa presto a dire amore”. Mantiene vivo l’amore per il teatro partecipando a tournée estive fra spassosissimi monologhi e cabaret. In quegli anni forma un sodalizio con Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello con i quali girerà tanti film.

Così dai primi anni 2000 si divide fra televisione, cinema e teatro. Fra i programmi tv a cui ha partecipato, ci sono Le Iene, Amici di Maria De Filippi, Il meglio d’Italia, Che tempo che Fa. Nel 2013 un altro grande traguardo: viene scelto per doppiare il pupazzo di neve parlante Olaf nel film Disney “Frozen – Il regno di ghiaccio”. Attualmente conduce “Un’ora sola vi vorrei”, uno show su Rai 2 in cui ironizza sui principali fatti della settimana.

Al suo fianco c’è la compagna Flora Canto, attrice e conduttrice che ha esordito come tronista a Uomini e Donne. I due si sono conosciuti nel 2013, dopo la fine del primo matrimonio di Brignano con la ballerina Bianca Pazzaglia. Nonostante i 17 anni di differenza d’età, fra loro scatta subito il colpo di fulmine, in spiaggia a Sabaudia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Nel 2017 nasce la loro prima figlia, Martina, e adesso la famiglia sta per allargarsi: la coppia aspetta un maschietto, che nascerà a luglio e chiameranno Niccolò. Per quanto riguarda il matrimonio, invece dichiarano che non c’è fretta: aspetteranno la fine della pandemia per dirsi di sì.