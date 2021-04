Erica Piamonte illegale, il costume non copre gli angoli inediti – FOTO

Erica Piamonte, più illegale che mai: il costume blu non copre gli angoli inediti. Audace, fans pazzi di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

Rivendica l’estate Erica Piamonte, la bellissima influencer ed ex gieffina che sfoggia per l’occasione un fisico sensazionale “racchiuso” in un costume modello intero e sulle tonalità del blu elettrico. La mise da spiaggia non riesce a nascondere alcuni angoli inediti che rimangono alla mercé dei fans che la ringraziano con commenti e dolci pensieri.

Tra i tanti si legge infatti “Ma quanto sei bella 😍😍😍😍” che racchiude un po’ l’umore unanime che si respira sul web. In effetti, come dar torto a loro? I capelli lunghi e biondi lasciati fluenti, i tatuaggi che le decorano le gambe sono un tocco in più di sensualità. Una bellezza rock che sicuramente non passa inosservata.

Erica Piamonte, l’equivoco sui social: lei risponde così

Erica Piamonte è molto attiva sui social, il suo profilo – che vanta 339 mila followers – viene costantemente aggiornato con foto e video che svelano, narrano alcuni momenti della giornata. Spesso la 31enne rende partecipe il web con sondaggi, utili anche per comprendere i loro gusti e accettare i loro consigli.

Poche ore fa ha svelato il risultato del sondaggio nel quale si chiedeva se piacesse loro il colore indossato dalla stessa. In realtà, lei si riferiva alla t-shirt (non a caso, si trovava all’interno della cabina armadio) ma molti hanno equivocato credendo che si riferisse al colore dei capelli.

Tanto che la stessa sottolinea: “Ragazzi, qua intendevo il colore della maglia…dai messaggi molti pensavano quello dei capelli…” mostrandosi divertita la Piamonte.