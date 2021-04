Federica Panicucci, il VIDEO nostalgico: meraviglia in costume

Federica Panicucci in un video che riporta con la mente all’estate, didascalia nostalgica e Instagram impazzisce per il suo costume

E’ una delle conduttrici tv più amate in Italia. La sua presenza è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori nel palinsesto mattutino. Federica Panicucci, su Mediaset, ottiene un grande successo di pubblico grazie alla sua professionalità ma anche grazie al suo sorriso irresistibile, una delle sue cifre distintive da sempre.

La 53enne mostra grande empatia e competenza per accompagnare i suoi spettatori, caratteristiche che ritroviamo anche sul web. Molto attiva su Instagram, con un profilo che pullula di scatti affascinanti, in cui si sente la sua voglia di stare a contatto con i suoi fan e intercettare e condividere le loro sensazioni.

Federica Panicucci, fisico da urlo in costume: scenario incantato, corpo da favola

In una primavera che fa fatica a decollare e dopo un lungo inverno che è stato segnato dalle restrizioni anti-coronavirus, che ancora perdurano, ci si sente tutti abbastanza sfiniti e c’è voglia di estate. Una voglia che avverte anche Federica, che in pieno momento nostalgico sfodera un breve video di una vacanza del passato, in una località tropicale.

Un video in cui si esalta innanzitutto il suo fisico ancora perfetto nonostante l’età, davvero incontenibile in costume. E con una scelta delle parole nella didascalia, e musicale, che rasenta la perfezione.

Sulle note di ‘Somewhere over the rainbow’, Federica affida i suoi pensieri a una citazione di Mark Twain. “La vita è così breve che non c’è tempo per i litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solo il tempo per amare e dura solamente un istante”. Il messaggio tra le righe è piuttosto chiaro: quando si tornerà tutti ad essere un po’ più liberi, non dovremo sprecare nemmeno un attimo e fare quello che ci rende davvero felici.