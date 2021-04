Cosa conosciamo di Federica Pellegrini oltre alla sua carriera? La donna non è solo una campionessa ma anche una dea e sui social è…

Federica Pellegrini è una delle donne italiane più affascinanti che ci siano. Sta avendo una carriera di successo grazie al suo talento e la sua dote che l’hanno resa una campionessa di nuoto. L’acqua è tutta la sua vita, una parte di se stessa a cui non vuole rinunciare. Nel corso del suo percorso ha dovuto affrontare momenti di ogni tipo: dalle grandi soddisfazioni a tempi bui, scoraggianti e prove da superare. Come? Con il sorriso che non le è mai mancato e la grinta che l’ha resa unica. Oggi all’età di trentadue anni si gode i suoi successi e punta a migliorarsi.

Federica Pellegrini: tra la carriera e la sensualità

Federica Pellegrini non è solo una campionessa di nuoto, è anche un personaggio televisivo e un’influencer per certi aspetti. Il suo profilo Instagram è molto seguito e sui social mostra la sua parte più sensuale e affascinante. Insomma è una donna dalle mille sfumature che non rinuncia a volersi bene e a condividere con gli altri i suoi momenti di relax. Una delle foto che ha colpito di più il web è stata quella del suo trentesimo compleanno: completamente nuda in una vasca da bagno, coperta solo da tanti palloncini colorati. Mai vista una cosa del genere e nonostante siano passati due anni, lo scatto è ancora in rete e sono molti quelli che lo condividono.

Il web sta aspettando il bis, ma Federica adesso ha altro a cui pensare anche se non mancherà occasione di mostrarsi ancora una volta così: leggera, affascinante, sensuale e provocante. Questo è il suo lato più osé che al pubblico piace molto.