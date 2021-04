Avete mai visto dove abita Flavio Insinna e chi è la sua compagna?

Il conduttore de L’Eredità è molto geloso della sua vita privata ma siamo riusciti a scoprire dove vive.

Flavio Insinna è stato considerato uno ‘scapolo d’oro‘ della televisione italiana ma in realtà era solo estremamente geloso della sua vita privata. Il celebre conduttore di Rai Uno è molto seguito dal pubblico e al timone de L’Eredità fa compagnia agli italiani che prima di cena non si perdono una domanda del game-show.

In realtà, nonostante Flavio Insinna sia molto geloso della sua vita privata, non sarebbe più single. Accanto a lui Adriana Riccio, istruttrice di taekwon-do che ha vinto anche una medaglia di bronzo ai Mondiali in questa disciplina.

Ma dove vive oggi Flavio Insinna?

Il conduttore di Rai Uno vive in un appartamento a Roma, sua città natale.

La casa ha un parquet scuro che la rende calda e accogliente, non è chiara quanto sia la metratura del suo appartamento. Sicuramente l’arredo è curato nei minimi dettagli e la rende di un certo prestigio.

Flavio e Adriana si conobbero nel 2016 quando quest’ultima partecipò come concorrente di Affari Tuoi, in rappresentanza del Veneto, e vinse 36 mila euro. Da quel giorno i due non si sono più separati e ormai fanno coppia fissa da 5 anni.

Precedentemente Flavio era stato a lungo fidanzato con l’autrice televisiva Mariagrazia Dragani, con la quale era prossima alle nozze ma la loro relazione si interruppe poco prima.