Flavio Insinna, maledizione che non ti aspetti. Drammatico epilogo a “L’Eredità”. Come ogni sera, ieri è andato in onda il game show più amato della Rai

Flavio Insinna continua a condurre “L’Eredità”, il game show su Rai Uno che tiene incollati milioni di telespettatori ogni sera. Se per certi versi può sembrare semplice, quando si arriva alla ghigliottina si incontrano spesso delle difficoltà che ti fanno perdere proprio sul più bello, soprattutto quando la risposta dev’essere perfetta perché anche una lettera potrebbe farti cadere nel tranello della sconfitta. E, quando succede questo, è davvero brutto lasciare il gioco e rinunciare a migliaia di euro. Era successo di recente a Martina Crocchia, la bellissima campionessa che ha da poco lasciato il programma, e adesso questo si è ripetuto per il nuovo campione in gara: Francesco.

Flavio Insinna e la maledizione a l’Eredità: tragica beffa per Francesco

Al gioco finale di ieri sera le parole indizio erano queste cinque: moro, composte, uovo, carico e serie. Francesco, come soluzione, ha scritto “Testa”. Il nostro campione si è sbagliato per una semplice vocale perché la risposta era “teste”. Flavio, sconcertato, si è rivolto al campione dicendogli: “Come faccio a dirti che è successo come nella puntata di bagaglio – bagagli?”. Purtroppo però glielo ha dovuto dire, ma si è ovviamente complimentato con lui per essere arrivato comunque ad un passo dalla vittoria.

Francesco ha dovuto accettare la sconfitta, ma sono in molti come succede sempre in questi casi, ad aver fatto scoppiare la polemica sui social. Non è bello perdere così tanti soldi per un errore che fino in fondo non lo è.