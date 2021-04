Francesca Brambilla, sotto il sole per un’abbronzatura integrale – FOTO

Francesca Brambilla stavolta esagera, sotto il sole per un’abbronzatura integrale. Senza filtri e senza costume.

Bellezza illegale quella di Francesca Brambilla, la stupenda showgirl dalle curve che si avvicinano in maniera imbarazzante alla perfezione, lascia tutti senza parole con questo scatto sauvage. Outfit inesistente, Francesca decide di prendere il sole integralmente senza filtri e senza costume.

Capelli raccolti, sguardo seducente verso la fotocamera e si lascia immortalare mentre si adagia sulla sabbia bianca, rendendo il tutto ancora più hot. Lo scatto lascia intravedere porzioni di corpo che farebbero andare di matto chiunque: la schiena nuda simbolo di una seduzione ricercata, unita alla visione di parti di seno che fanno fantasticare. Tantissimi i commenti rivolti alla bellissima showgirl.

Francesca Brambilla, bellezza in spiaggia: fondoschiena da urlo

Francesca Brambilla è una delle donne più desiderate negli ultimi tempi, la sua presenza ad Avanti un Altro su Canale Cinque è molto richiesta. Non a caso, vanta ben un milione di followers, cifre da capogiro. I fans infatti amano seguirla nella sua routine quotidiana che si destreggia tra scatti mozzafiato e momenti da influencer ovvero con prodotti volti alla promozione.

In effetti, tantissimi manifestano l’affetto a Francesca che in questi giorni si sta godendo dei momenti di relax. Le storie infatti pubblicate la vedono in spiagge da sogno, outfit altamente seducenti. Che dire, guardare le sue foto ed i suoi video sicuramente sono un toccasana utili a vivere dei momenti da sogno e non solo per le sue curve generose.

I suoi scatti in bikini sono un sogno ad occhi aperti, meravigliosa.