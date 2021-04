Francesco Oppini, cambio look: taglio radicale ai capelli – FOTO

Francesco Oppini, cambio look: taglio radicale ai capelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di darci un taglio dopo le numerose richieste dei suoi fans

Francesco Oppini è stato senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nella casa più spiata d’Italia come figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, ha imparato a farsi conoscere per l’uomo simpatico, buono e dolce che è. Nella casa ha conosciuto tantissime persone che si porta nella vita ancora oggi, tra cui Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci, Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando e tanti altri che nella casa gli hanno voluto sinceramente bene.

Francesco Oppini e il cambio look: dopo mesi il nuovo taglio

Da quando il Grande Fratello è finito certamente sono lui e Tommaso quelli inseparabili: fuori, nella vita reale, hanno ritrovato quel rapporto che è cominciato quando erano nel programma e passano insieme gran parte del loro tempo. Questa settimana Francesco è stato ospite al primo programma di Tommaso “Il Punto Zeta” e al Maurizio Costanzo Show. Ora che tutti questi impegni sono terminati, ha deciso di accogliere le richieste dei suoi fans e di andare a tagliare i capelli che negli ultimi mesi sono cresciuti molto. A primo impatto, il taglio non è piaciuto tanto ai suoi fans ma come dicono in tanti su Twitter è la piega a non donargli tanto, e che sicuramente il taglio gli starà bene.

Francesco intanto continua ad essere sempre più amato anche ora che è finito il programma e seguito da un pubblico di persone che si sono sinceramente affezionate a lui.