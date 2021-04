Gf Vip, torna nella casa: pazza idea come nuova opinionista. I dettagli

GF Vip. A più di un mese di distanza dalla fine della quinta edizione del reality che vede sfidarsi personaggi celebri, si accendono i riflettori sul futuro. Le indiscrezioni

Si è conclusa il 1° Marzo scorso la quinta edizione del popolare reality Grande Fratello Vip. Dopo 169 estenuanti giorni di competizione, è salito sul gradino più alto del podio Tommaso Zorzi, adesso impegnato come opinionista de L’Isola dei famosi.

Alcuni suoi ex “coinquilini” potrebbero seguire il suo stesso percorso. Infatti sono già accesi i motori per l’allestimento della futura avventura del GF Vip e sono trapelate alcune indiscrezioni succulente. La prima riguarda la presenza di Antonella Elia; a quanto pare la showgirl non verrà riconfermata in studio a fianco di Alfonso Signorini come opinionista. Scelta personale o allontanamento dovuto agli scontri al vetriolo con Samantha De Grenet? Non è dato saperlo.

Nel frattempo, Giulia Salemi fa sapere che non le dispiacerebbe affatto prendere il suo posto. Non è la sola. Un’altra ex partecipante ha la stessa ambizione. Di chi si tratta?

GF Vip: una ex concorrente in lizza per diventare futura opinionista

La modella brasiliana Dayane Mello, arrivata al quarto posto durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato che le piacerebbe tornare nel programma che le ha donato una spinta in più di notorietà, stavolta nei panni di opinionista.

La bellissima ragazza ha fatto un percorso importante durante i giorni di gara, sfiorando il podio davvero per poco. Conosce perfettamente le dinamiche del gioco e saprebbe senza dubbio apportare punti di vista interessanti. Non solo, avendo partecipato anche ad altre competizioni televisive come l’Isola dei Famosi e Pechino Express, la sua competenza al riguardo è vasta e conferirebbe davvero al programma quel quid in più

Troveremo Dayane come opinionista? Anche il cantante Pupo sembra che lascerà la trasmissione. In attesa di conoscere il futuro cast, Alfonso Signorini ha confessato di volere al suo fianco Gaia Zorzi, sorella dell’ultimo vincitore, Tommaso.