Gianluca Vacchi, giorni difficili per il noto influencer: la piccola figlia si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Emozionante post sui social network.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Gianluca Vacchi è senza ombra di dubbio uno degli imprenditori ed influencer più conosciuti al mondo. Il 53enne è il re indiscusso sui social network e fa divertire ogni giorno i suoi fans e i suoi seguaci con i suoi celebri balletti e i suoi divertentissimi video. Il nativo di Bologna è anche famoso per il suo motto di vita, ‘Enjoy’. Con questa parola è stato pubblicato anche il suo best seller.

Gianluca fa sognare tutti con i suoi filmati in cui mostra posti spaziali in cui soggiorna. Tra piscine panoramiche, barche di lusso e mari cristallini, l’uomo si gode la vita. Il ricchissimo influencer è legato sentimentalmente a Sharon Fonseca. La coppia ha avuto anche una splendida bambina. Questi giorni, tuttavia, sono davvero difficili per i due: la loro figlia si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Il racconto di Gianluca Vacchi: “Mia figlia è nata con una malformazione”

Gianluca Vacchi, intervento delicato per la figlia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

LEGGI ANCHE –> Gianluca Vacchi, i suoi Tik Tok valgono oro: cifre da capogiro

Gianluca ha rivelato a tutti i suoi fans una notizia importante nella sua sfera privata. La figlia, infatti, si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. “Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu Jerusalema. Siamo molto felici che finalmente possiate vederla. Blu è nata con una “palatoschisi”, scrisse qualche tempo fa sul web il celebre imprenditore.

La palatoschisi è una patologia congenita che si manifesta fin dalla nascita. E’ caratterizzata da una malformazione del palato che può presentarsi molle o duro. Esiste una terapia: possono prevedersi infatti operazioni chirurgiche seguite da trattamenti medici che possono migliorare sia l’estetica che la funzionalità della bocca.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Vacchi ha condiviso un post toccante sui social network in cui è presente anche una fotografia dolcissima in cui ha tra le mani la figlioletta. “Lunedì il nostro piccolo angelo Blu è stata operata per correggere la palatoschisi congenita. Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un’esperienza molto provante“, inizia così il lunghissimo messaggio.