Giorgia Rossi è pronta a scendere in campo…una bellezza da Champions – FOTO

Giorgia Rossi conquista il pubblico grazie ad uno scatto in cui la sua bellezza non può non rapire i cuori dei tifosi

Giorgia Rossi fa parte di quel ristretto gruppo di giornaliste sportive capaci di tenere il pubblico incollato alla tv non solo grazie alla propria professionalità. Ormai da tempo è diventato il volto noto dell’amato programma Mediaset dedicato all’affascinante torneo della Champions League. Proprio lo studio di Pressing è la location che Giorgia ha usato per regalare ai suoi quasi 500 mila follower di Instagram il suo ultimo scatto. Dietro al bancone del programma con un pallone di calcio ben in vista la giornalista indossa un fantastico abitino rosso con una cintura dorata alla vita. Un outfit perfetto per l’occasione e soprattutto per mettere in risalto tutta la sua bellezza. A lasciare i fan a bocca aperta è però il suo sorriso che invita gli sportivi a seguirla nella diretta dedicata al calcio. Lo sguardo magnetico sembra riuscire ad oltrepassare la barriera del monitor e andare a segnare un gol nel cuore degli ammiratori.

Giorgia Rossi racconta un problema con cui combatte da anni

Recentemente nel corso di un’intervista radiofonica Giorgia Rossi ha parlato di un problema con cui ha imparato a convivere fin da piccola. A quanto pare infatti la bella giornalista sportiva nel corso degli anni ha dovuto fronteggiare più volte i disagi procurati dall’ansia. Il periodo che l’intero pianeta sta vivendo, colpito al cuore dal virus Covid, non ha certo aiutato a superare tali difficoltà. Giorgia ha però raccontato che ormai ha acquisito la capacità di gestire l’ansia anche se non è certo un’impresa facile. “Sai di soffrire di ansia ma non sai dove e quando arriva – ha raccontato la Rossi – spesso capita nei momenti più imprevedibili e l’unico modo per dribblarla è la mente“.

Un grande alleato per la giornalista in questa dura lotta è stato indubbiamente il lavoro che le ha permesso di conservare, anche di questi tempi, una quotidianità che “ha difeso e difende l’equilibrio mentale“. Una vera e propria guerra quella che vede Giorgia Rossi protagonista e che è fatta ogni giorno di piccole vittorie.