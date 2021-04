Giulia Salemi primo piano incantevole, sembra una bambola-FOTO

La bellissima Giulia Salemi ha condiviso una foto in cui appare magnifica con un pullover giallo canarino e il viso da bambola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Giulia Salemi e il cambio look che le dona moltissimo. L’influencer ha condiviso una foto su Instagram in cui appare splendida con un pullover giallo canarino e un viso da bambola. I capelli appaiono più lunghi e curati, infatti è stata dal parrucchiere. Nella didascalia scrive:“Yeahhh finalmente i’m back. Non venivo dal mio Roby da ottobre prima di entrare nella casa. Ritorno alle origini”. I suoi fan apprezzano moltissimo:”Sei bellissima Giuly”, “Ma che cosa sei oh signor sei pazzesca”, “Che bella che sei con le onde, prontissima per Salotto Salemi domani, sempre con te, orgogliosi di te e del tuo lavoro! We love you”.

Giulia Salemi debutta oggi con il suo programma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

La Salemi oggi debutta con il suo programma “Salotto Salemi”, dove accoglierà i suoi ospiti per fare qualche chiacchiera. Le puntate saranno online sul sito di Mediaset Play. Nelle stories l’influencer ha già dato qualche consiglio riguardo alla sua prima ospite. Di lei dice che certo non è una che le manda a dire e inoltre parla un italiano estupendo. Probabilmente si tratta di Dayane Mello, l’unica che direbbe estupendo e poi è stata insieme a Giulia nella casa del Grande Fratello Vip pochi mesi. Quindi non può che trattarsi di lei. Le due da subito hanno stretto amicizia ma poi quando la Salemi si è distaccata per stare più vicino a Pierpaolo, sono iniziati i malumori. Stesso copione che si ripete, Dayane ha fatto lo stesso con Rosalinda non appena si è avvicinata a Zenga.

A quanto pare è un pò possessiva con le amicizia la brasiliana. In ogni caso le due hanno chiarito e probabilmente oggi saranno insieme su Mediaset Play a chiacchierare. Per la Salemi è un periodo fortunato, infatti dopo aver partecipato per la seconda volta al Grande Fratello Vip ha trovato nuovamente l’amore e pure lavoro. Del lavoro si è già parlato, ma dell’amore trovato no. Si tratta ovviamente di Pierpaolo Pretelli, la loro storia è nata quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa per tornare dal figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Anche prima i due si erano avvicinati, ma Pretelli era ancora legato alla Gregoraci. Ad oggi i due sono felicissimi insieme, lui si divide un pò tra suo figlio ex compagna e Giulia. Vanno tutti molto d’accordo e hanno un bel rapporto. La storia dunque prosegue nel migliore dei modi.