Harry Potter, morto noto personaggio del cast: era molto giovane

Harry Potter, morto noto personaggio del cast: aveva solo 52 anni. Nella saga interpretava Nacissa, la madre del giovane Draco Malfoy

Helen McCrory, con il cuore spezzato, ti ringrazio sinceramente per aver fatto parte della mia infanzia e della mia adolescenza

💔 pic.twitter.com/7y84wjsZBU — Asia🍒 (@asiasilamenta) April 16, 2021

Helen McCrory è stata in assoluto una delle attrici più amate del mondo del cinema e delle serie tv e pochi minuti fa i suoi amati fans hanno appreso della sua scomparsa prematura. Aveva solo 52 anni ed era diventata nota per il suo ruolo di Nacissa Malfoy in Harry Potter, la madre del giovane Draco. Alla fine della saga era diventata una dei personaggi più amati: aveva tirato fuori il suo lato materno, dolce e Helen aveva sicuramente giovato tantissimo a questa trasformazione grazie al suo talento nella recitazione. Oggi i fans sono molto tristi nel sapere della sua scomparsa prematura a causa del cancro.

Morta Helen McCrory, Nacissa Malfoy di Harry Potter

sono senza parole, grazie Helen McCrory per aver reso i tuoi personaggi immortali. pic.twitter.com/3oIdrL5VHP — elenaᴸ (@loosaaaaaah) April 16, 2021

“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che, dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory è morta pacificamente nella sua casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari” scrive così Damian Lewis. “È morta come ha vissuto, senza paura. Dio, la amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nella nostra vita. Va adesso, piccola, in cielo e grazie“. Nella sua carriera ha interpretato tantissimi altri ruoli a parte quello di Nacissa, è stata Cherie Blair nel film The Queen con Helen Mirren, ha partecipato alla serie Life insieme al marito ed è stata di nuovo Cherie nel 2010 per I due presidenti. Nel 2011 è stata diretta da Martin Scorsese in Hugo Cabret.

Narcissa Malfoy non è stato il suo unico ma HP ha un gran valore affettivo per me e lo hanno anche gli attori che hanno interpretato i personaggi; mi sento a pezzi dopo questa notizia.

Helen Mccrory, hai lottato contro una bestia, noi siamo fieri di te, ovunque tu sia adesso. pic.twitter.com/aGDyqYXPus — jess (@drayzjm) April 16, 2021

Tantissimi messaggi di solidarietà per sui social da parte dei suoi fans. “Non ci posso proprio credere, sei andata via ma i tuoi personaggi saranno immortali“.