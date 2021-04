Ilary Blasi e la FOTO con un bel pancione in vista. Dolcissima

Ilary Blasi ci rende partecipi di un momento speciale per lei: mano sul pancione insieme alle sue amiche di sempre, bellissima

Occhi puntati tutti su Ilary Blasi di questi tempi. La moglie di Totti che è tornata in tv dopo un periodo di assenza, oggi è alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Con le sue battute, le sue gaffe, il suo essere vera e verace allo stesso tempo, Ilary piace e anche tanto.

Del resto lei è abituata alle conduzioni delle prime serate come anche quella dei reality. Prima di Alfonso Signorini aveva condotto, infatti il Grande Fratello Vip. Ma lei è anche un’icona di stile ed eleganza.

In questa edizione sta indossando outfit molto particolari, colorati, con spacchi vertiginosi e altrettanti tacchi. Tagli asimmetrici e orecchini appariscenti, vistosi. Insomma look fuori dal comune e da bambola come sono stati definiti che puntano tutto sull’impatto dell’occhio più che sulla sensualità, anche se c’è da dirlo, il fisico ad Ilary non le manca.

Ilary Blasi, un momento speciale per lei: mano sul pancione

E oltre L’isola dei Famosi è impossibile non monitorare Ilary Blasi anche sui social. L’ultima foto che ha condiviso è di una dolcezza infinita e mostra come i rapporti quelli veri, anche nel mondo dello spettacolo, esistono e resistono dopo tanti anni.

La bella moglie di Totti è insieme a due sue storiche amiche: Alessia Ventura e Morena Salvino. Loro tre si sono conosciute a Passaparola dove facevano le letterine e nonostante siano passati tanti anni da allora sono rimaste sempre molto amiche.

Alessia Ventura è al centro e mostra il suo bel pancione. È in attesa della piccola Ginevra e le due “zie”, come le definisce l’ex letterina, sono affianco a lei e le accarezzano la pancia. Un bellissimo momento condiviso dalla Ventura e ricondiviso da Ilary nelle sue Instagram Stories. Passano gli anni per tutte e tre ma sono sempre solari e davvero molto belle.

Presto sarà una nuova emozione per la conduttrice che ha provato già sulla sua pelle l’esperienza da mamma e ora lo rivivrà con la sua amica. È già zia Ilary con dei nipoti diretti, figli delle sue sorelle, ma la piccola che nascerà sarà sicuramente da coccolare.