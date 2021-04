Ilary Blasi. In picchiata gli ascolti de L’Isola dei Famosi. Duro colpo per Mediaset e per la conduttrice romana. Scopriamo tutti i dati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

I dati degli ascolti televisivi di giovedì 15 Aprile hanno evidenziato una svolta interessante che, probabilmente nessuno si aspettava. Rai Uno ha proposto in prima serata la fiction Un passo dal cielo, giunta alla sesta stagione.

Contemporaneamente su Canale 5 andava in onda la nona puntata serale de L’Isola dei famosi che vede sfidarsi naufraghi vip sulle spiagge dell’Honduras. A capo della trasmissione la talentuosa Ilary Blasi, affiancata dall’inviato Massimiliano Rosolino e gli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

E’ accaduto l’inaspettato.

Ilary Blasi: la nona puntata dell’Isola non decolla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Passo Dal Cielo (@unpassodalcielo_official)

I dati auditel resi pubblici stamattina parlano chiaro. La fiction di Rai Uno, Un passo dal cielo 6, ha raccolto 4.913.000 spettatori con uno share pari al 20.8%. L’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi, non ha spiccato il volo come ci si aspettava e si piazza al secondo posto con un cospicuo distacco dal programma della rete concorrente: sono stati 2.942.000 spettatori che hanno seguito le avventure dei concorrenti vip nel reality di sopravvivenza con uno share pari al 17.1%.

Bisognerà capire i motivi di una differenza così marcata e aggiustare il tiro nella trasmissione targata Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Come sono andati gli altri programmi? Il film su Italia 1, La fredda luce del giorno con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver è stato visto da 1.416.000 spettatori (5,5% di share). Su Rai Due Anni 20, format d’informazione condotto dalla giornalista Francesca Parisella, è stato visto da 414.000 spettatori, pari all’1.7% di share. Rai Tre ha proposto il film Il professore cambia scuola (1.301.000 spettatori, 5.1% di share), mentre Piazzapulita su La7 ha registrato 881.000 spettatori con uno share del 4.8%.