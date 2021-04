Lo scorso 8 aprile, un giocatore di cricket è morto durante una partita dopo essere stato colpito da una pallina alla testa. Inutili i tentativi dei soccorsi per l’atleta.

Un giocatore di cricket è morto in campo davanti gli occhi attoniti degli altri atleti e degli spettatori che stavano guardando la partita. La vittima, come anche mostrato dalle immagini riprese da un tifoso, è stato raggiunto alla testa da una palla lanciata da un battitore durante una fase di gioco. La tragedia si è consumata lo scorso 8 aprile a Ghaziabad, nell’Uttar Pradesh in India.

India, giocatore di cricket colpito da una pallina durante una partita: morto sul colpo

Dramma su un campo da gioco nell’estensione Raj Nagar, nella cittadina di Ghaziabad, nell’Uttar Pradesh in India. Un giocatore di cricket è morto dopo essere stato colpito violentemente da una pallina nel corso di una partita. Stando a quanto riporta la redazione di News24.fr e la stampa locale, il battitore dopo un lancio dall’altra parte del campo avrebbe colpito con la mazza la pallina che ha centrato in pieno la vittima alla testa. Dopo l’impatto, quest’ultimo, si è accasciato al suolo perdendo immediatamente conoscenza. La scena è stata ripresa da uno degli spettatori che stavano assistendo alla partita.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi che hanno provato a rianimare l’uomo, già soccorso dai compagni e dagli stessi tifosi scesi sul campo di gioco. Purtroppo per il giocatore non c’è stato nulla da fare, i medici hanno dovuto dichiarare sul posto il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Non sono state rese note le generalità della vittima e quale sia la gara durante la quale si è consumato l’incidente costato la vita all’atleta. Non è chiaro anche se le autorità stiano indagando sulla tragedia.