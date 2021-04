Isola dei Famosi, naufraghi in tilt per la fame: “È scoppiata la guerra”. Vera e Myrea sono tornate dai loro compagni di viaggio e, dopo la puntata, è accaduto qualcosa che ha fatto molto discutere

L’Isola dei Famosi è arrivato ad un mese esatto e la fame tra i ragazzi comincia a farsi sentire sempre di più, ogni giorno che passa. E poi si sa che la fame può diventare molto pericolosa e in questi programmi è spesso motivo di lite, proprio come è accaduto dopo l’ultima puntata che è andata in onda ieri. A vincere la prova ricompensa sono state Myrea e Vera Gemma, che poi sono ritornate in Palapa dai ragazzi e dunque hanno avuto l’opportunità di condividere con loro wurstel e patatine.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, scoppia la prima lite tra Vera Gemma e Andrea Cerioli: “Con la fame non si scherza”

Vera ha cominciato a mangiare davanti ad Andrea, che si è infuriato perché questo modo dispettoso di agire proprio non gli è piaciuto. Infatti, quando Vera ha deciso di condividere il cibo, lui si è arrabbiato e le ha risposto male: “Con la fame non si scherza, mi dispiace ma non ci si comporta così, tu e Myrea siete arrivate e vi siete comportate subito in questo modo“. Andrea e Vera hanno continuato a litigare e l’ex tronista di Uomini e Donne non ha voluto unirsi al gruppo per mangiare.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il web si è diviso dopo quanto accaduto, c’è chi è dalla parte di Andrea e come lui sostiene che con il cibo non si gioca e chi ha apprezzato il comportamento di Vera.