Justine Mattera, la maglietta non scende e mostra tutto…che caldo! – FOTO

Justine Mattera mostra le sue curve pericolose facendo sbandare il cuore dei suoi tantissimi ammiratori che restano estasiati

Justine Mattera è una di quelle bellezze che sarebbe capace di bloccare il traffico di una grande città con centinaia di guidatori inevitabilmente distratti. Ne è una prova l’ultimo scatto che l’affascinante americana ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram. Lo scopo è indubbiamente quello di pubblicizzare una gonna e una maglietta ma difficilmente l’attenzione dei follower si è soffermata su queste. Il top che indossa infatti è decisamente troppo corto e alzando una mano per portarla alla testa lascia scoperto ben altro oltre gli addominali. È evidente che la showgirl per lasciarsi ritrarre in questa foto ha deciso di non indossare il reggiseno perché una parte del suo décolleté fa capolino per la gioia dei fan. Uno spettacolo della natura che ha fatto letteralmente impazzire i suoi quasi 500 mila follower del famoso social network. Nonostante dalla didascalia che accompagna la foto si capisca che il clima è un po’ freddo intorno a lei le temperature sono diventate bollenti.

Justine Mattera, la showgirl che non ti aspetti

Justine Mattera è entrata nel cuore degli italiani quando giovanissima ha iniziato a farsi spazio nel mondo dello spettacolo calcando un po’ la mano sulla sua somiglianza alla diva Marylin Monroe. Eppure da alcune sue interviste appare evidente quanto la bellezza e le luci della ribalta per lei non fossero interessanti per buona parte della sua vita. Justine ha infatti raccontato che da ragazzina l’unica cosa di cui si preoccupava era dedicarsi allo studio. Lo scopo era quello di costruire le basi per un futuro lontano dalla piccola realtà dove era nata. Ecco perché ha fatto di tutto per vincere quelle borse di studio che le hanno dato l’opportunità di studiare nei migliori istituti degli Stati Uniti.

Fino a quando non si è trasferita in Florida per studiare biologia marina Justine ha raccontato di aver sempre portato i capelli rasati e di essere poco attenta alla moda. Solo l’incontro con ragazze con una mentalità più aperta l’hanno portata scoprire quel lato femminile che ha poi incantato il nostro paese.