Laura D’Amore, la minigonna e lo stivaletto fanno impazzire i fan – Foto

Laura D’Amore pubblica un nuovo scatto dove sfoggia tutta la sua bellezza. Date un’occhiata anche voi al nuovo post. L’influencer con tanto di minigonna e stivaletto delizia ancora una volta i fan, ammirati dalla sua bellezza.

Che bella Laura D’Amore nel nuovo scatto pubblicato sui social. L’influencer italiana, nata a Grottaglie, in provincia di Taranto, ha postato una nuova foto dove sfoggia tutta la sua bellezza.

Indossa una t-shirt a maniche lunghe con tanto di scollo a V che mette in risalto il suo décolleté. Minigonna nera e stivaletti neri davvero sensuali.

La carriera di Laura D’Amore e la sua passione per lo yoga

La D’Amore ha lasciato Taranto non appena ha raggiunto la maggiore età. Si è trasferita a Perugia dove ha perfezionati i suoi studi, laureandosi in Marketing e pubblicità con il massimo dei voti.

Ha partecipato anche a tanti concorsi di bellezza, coltivando anche la sua passione per i viaggi e per la moda.

Ha l’opportunità di conoscere meglio la Polonia grazie al progetto Erasmus, per poi trasferirsi in Repubblica Dominicana per un anno per insegnare nella Scuola Dante Alighieri.

Tornata in Italia, comincia a lavorare come hostess di volo nella compagnia aerea Alitalia. Continua, però, a studiare e consegue in breve tempo un Master in marketing e pubblicità. Comincia a lavorare come influencer, collaborando con molti brand di moda e lavorando in partnership con diversi marchi.

Nel corso del tempo è diventata molto famosa su Instagram. Vanta la bellezza di più di 700 mila follower. Sul suo profilo non mancano scatti sensuali dove mette in mostra tutte le sue grazie, deliziando i fan: “Bellissima, Che bella che sei ❤️, Superlativa ❤️❤️❤️, Very pretty😍”.

Oltre ad Instagram, la D’Amore ha anche altre passioni. Ama molto praticare yoga, ama ascoltare la musica di Laura Pausini e leggere. Tra gli artisti che preferisce, ci sono i Coldplay con il leader Chris Martin. Il suo profumo preferito è Laura Biagiotti ROMA parfum. Indossa spesso tacchi alti, ma ama anche gli stivali e le sneakers. Grande fan di Laura Chiatti, è una donna determinata e molto solare.