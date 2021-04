L’Isola dei Famosi, il triste epilogo di Elisa Isoardi: pubblico incredulo

Colpo di scena ieri sera a L’Isola dei Famosi. Elisa Isoardi prima rassicura tutti ma poi fa un passo indietro. Ecco cosa è successo

Una puntata ricca di colpi di scena quella di ieri sera per L’isola dei Famosi. La padrona di casa, Ilary Blasi, fin dall’apertura si è dovuta occupare dei due casi importanti. Si tratta di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. I due purtroppo hanno subito degli infortuni e hanno attirato la massima attenzione per le loro condizioni di salute.

Giorgi ha accusato un malore e dunque ha bisogno di cure mediche. Ha messo la sacca in spalle e ha salutato tutti gli altri naufraghi. Deve abbandonare il gioco purtroppo.

Non va meglio per Elisa Isoardi, grande protagonista di questa edizione de L’Isola dei Famosi, riconosciuta da tutti come una leader ed amatissima dal popolo dalla tv e del web.

Lei ha dovuto fare i conti con un problema ad un occhio. A causa della vicinanza con il fuoco, è stata colpita da un lapillo. Cosa le aspetta?

L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi e la decisione finale

Triste epilogo per Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi. La conduttrice piemontese ferita ad un occhio deve tornare in Italia per sottoporsi a cure mediche. Finisce così per lei una bella avventura che l’ha vista protagonista indiscussa. Finisce come nessuno avrebbe voluto ma il suo occhio ferito che è stato a lungo sotto il sole ha bisogno di assistenza accurata.

Prima aveva rassicurato tutti di stare bene ma successivamente in lacrime, dopo essere stata a lungo sotto il sole, ha dovuto dare il triste annuncio.

“Per adesso è tutto sotto controllo, lo dico per rassicurare la mia famiglia. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, siamo arrivati a un mese e mi dispiace”. La presentatrice molto dispiaciuta ha spiegato che per lei è stata un’esperienza molto intensa.

Quando le è stato proposto di partecipare ha detto subito sì perché aveva “bisogno di andare”. La Isoardi ha spiegato che il programma le ha regalato belle emozioni perché “mi sono potuta mostrare per quella che sono”.

Dispiaciuti anche gli opinionisti in studio. Tommaso Zorzi ha spiegato che nel gioco ora non ci sarà più colei che è stata “una leader naturale”.