La bellissima Madalina Ghenea ha condiviso una serie di foto su Instagram in cui appare mozzafiato con il reggiseno slacciato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

La Miss Universo di Paolo Sorrentino appare incredibilmente magnifica in alcuni scatti a bordo piscina con un completo bianco formato da una gonna arricciata sullo spacco profondo e un top cortissimo che appare slacciato. La Ghenea gioca con il top slacciato tenendolo su tra le braccia, e spostandolo scoprendo il seno in pose sensuali. La modella lascia davvero senza fiato, una bellezza disarmante che non ha eguali. Non a casa è stata scelta dal grande Sorrentino per un suo film, Youth-La giovinezza. La Ghenea è famosa anche per la notevole somiglianza con Sophia Loren, i tratti del viso infatti sono simili.

Madalina Ghenea la Sophia Loren rumena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

La Ghenea assomiglia moltissimo a Sophia Loren, in alcuni scatti dove appare in pose simili a quelle interpretate dall’icona del cinema la somiglianza è impressionante. La Ghenea è così simile alla diva italiana che la interpreterà anche in un film. Si tratta del film di Ridley Scott “House of Gucci”. I protagonisti del film sono Lady Gaga e Adam Driver. Le riprese sono in corso tra Milano, Lago di Como e anche Roma. Le scene con Madalina sono state girate a Roma in Piazza di Spagna e Via Condotti, nella sede della maison in Via Borgognona.

Al fianco della magnifica Ghenea appare il grande Al Pacino che interpreta Aldo Gucci, zio di Maurizio. La parte interpretata dalla bella Ghenea è molto breve ma sicuramente per lei è importante e anche per la sua carriera. Interpreta infatti la Loren con una pelliccia di Volpe lunga fino ai piedi, circondata da paparazzi. Una scena avvenuta davvero. Erano gli anni 70 quando Sophia Loren è stata fotografata davanti alla boutique di Gucci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

Insomma Madalina, dopo Youth dove ha avuto la possibilità di collaborare con un regista come Paolo Sorrentino. Ora ha avuto l’occasione di lavorare al fianco di attori del calibro di Al Pacino, Jared Leto (Paolo Gucci) e Jeremy Irons (Rodolfo Gucci). Per la modella e attrice è un’occasione importante. La maison ha messo a disposizione il proprio archivio storico per la produzione tra arredi e costumi.