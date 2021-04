Matrimonio a Prima vista si avvicina alla conclusione ma nulla promette bene. La cena di confronto è stata un disastro

Chiacchierata a sei a Matrimonio a Prima vista nella penultima puntata, quella che ci porta verso la fine del programma. Un momento di svago? Nient’affatto. Quello che doveva un momento di relax, di confronto uscendo fuori dal proprio contesto, si è rivelato essere una bomba ad orologeria.

È successo l’impensabile nel Varesotto, la location scelta per il pranzo. Non è mancato l’imbarazzo ed i commensali non hanno saputo gestire la conversazione con gli altri. In balia dei sentimenti è successo di tutto. Ecco le reazioni delle coppie.

Matrimonio a Prima vista, fuochi e fiamma a tavola

Discussioni aperte tra i commensali a Matrimonio a Prima vista. Il ritrovo a tavola non è stato dei migliori. La prima che non ce l’ha fatta a resistere è stata Martina che dopo le tantissime accuse del marito, Francesco, ha deciso di alzarsi da tavola e andare via.

“Me ne vado” ha tuonato dopo che Francesco gliele aveva dette di tutti i colori. Dal fatto che ogni scelta non andasse bene, anche la camera d’albergo ispirata a Marilyn Monroe fino al momento in cui ha spiegato di “non essere comandato da lei” che gli aveva chiesto di togliere i gomiti dal tavolo.

Anche se ha abbandonato a tavola, Martina ha continuato ad essere protagonista da remoto. Non sono mancate le urla come anche le accuse, i chiarimenti e una miriade di telefonate. Gli altri quattro erano in evidente imbarazzo ma non era andata meglio per Salvo e Santa.

I due non hanno nessun interesse l’uno per l’altra tanto che si ritengono un “passato che si è già concluso”. È come se fossero due estranei, mangiano, con gli occhi bassi, ognuno chino sul suo piatto.

Si salvano solo Clara e Fabio che al momento sembrano gli unici più affiatati, potrebbero avere una chance. A tavola si sono scambiati dei sorrisi e per ironizzare si sono coperti gli occhi quando è successo il peggio.