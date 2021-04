Melissa Satta, dopo il compleanno di Maddox il relax mattutino, lei è incantevole – FOTO

Melissa Satta. L’ex velina di Striscia la Notizia ha festeggiato ieri un avvenimento importante, il compleanno di suo figlio, il piccolo Maddox. Si riparte con amore da lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Se siete alla ricerca di un gossip succulento per scoprire chi sia il vero amore di Melissa Satta, potete fermarvi qui. Lo ha dichiarato lei stessa esplicitamente e da sette anni è lui l’uomo della sua vita. Stiamo parlando ovviamente di suo figlio, il piccolo Maddox, che ieri ha festeggiato il suo compleanno.

Mamma Melissa ha ringraziato tramite Instagram Stories quanti hanno voluto mandare i loro auguri. Sempre sul popolare social network, ha pubblicato delle immagini tenerissime delle celebrazioni casalinghe (causa restrizioni Covid). Tanti palloncini e una torta gigantesca a più piani con tema Lego Ninjago, beniamini di fantasia di cui Maddox è grande fan.

Presente al piccolo party anche la nonna, la signora Mariangela Muzzu, madre di Melissa. Ha preso parte ai festeggiamenti anche Kevin Prince Boateng? Scopriamolo.

Melissa Satta e il compleanno di Maddox. Dov’era Boateng?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Prince Boateng (@princeboateng)

Nel dicembre scorso, come un fulmine a ciel sereno, Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng hanno annunciato la fine del loro matrimonio con queste parole: “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità”.

I due hanno sempre dimostrato che l’affetto che li tiene uniti non sarà mai messo in discussione e continueranno a essere genitori amorevoli per il piccolo Maddox. Hanno mantenuto la promessa. Anche Boateng era presente alla festa del compleanno di suo figlio. La coppia non appare insieme nelle foto pubblicate nei reciproci profili Instagram, tuttavia è evidente dalle immagini che si trovassero nello stesso luogo contemporaneamente. Sono un esempio virtuoso di come una famiglia possa rimanere tale anche quando l’unione matrimoniale giunga al termine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Momento di relax per la Satta all’indomani del compleanno di Maddox. Ha pubblicato oggi una foto in cui appare bellissima come sempre, in un abito fresco e primaverile, per le vie di Milano. Il taglio asimmetrico lascia intravedere le splendide gambe e gli stivaletti bassi le conferiscono un’aria country chic. “Good morning” – scrive ai suoi oltre 4 milioni fan. Sempre una gioia per gli occhi vedere questa incredibile modella e influencer.