Michele Bravi ospite a Canzone Segreta. 5 curiosità su di lui

Grande ritorno per Michele Bravi, ospite a Canzone Segreta dopo la pausa post-Sanremo. Scoprite 5 curiosità su di lui.

Michele Bravi torna in tv dopo il grande successo dell’album La geografia del buio, suo album di debutto dopo gli ultimi due anni di silenzio. Il cantante sarà ospite nel salotto di Serena Rossi, nel corso del programma Canzone Segreta. Come in ogni puntata, i partecipanti saranno portati a rivivere i propri ricordi di infanzia tramite l’aiuto di una “canzone del cuore” reinterpretata da un artista contemporaneo (in questo caso proprio Michele Bravi). Non è ancora chiaro per quale ospite si esibirà il giovane cantante umbro, ma molti vociferano che si tratti di Anna Valle. Nell’attesa, scoprite 5 curiosità su di lui!

Michele Bravi, 5 curiosità sull’ex vincitore di X Factor

Altezza: Michele Bravi è alto 1,90 cm. Proprio per via della sua altezza e del suo fisico slanciat il cantante fa spesso sfigurare i colleghi che si esibiscono al suo fianco sul palco. Studente diligente: ospite di una trasmissione tv alcuni anni fa, il cantante ha ammesso di essere stato uno studente davvero diligente nel suo periodo scolastico. Sembra proprio che al liceo non abbia mai fatto neanche un’assenza non giustificata! Città di Castello: Bravi è originario di un piccolo paesino dell’Umbria al confine con la Toscana. Le sue origini umbre influenzano molto il suo modo di essere e di cantare.

4. Amici di Maria De Filippi: a differenza di molti altri cantanti della sua età, Michele Bravi non ha mai partecipato ad Amici. È stato tuttavia ospite della trasmissione “Amici Speciali” (una versione straordinaria destinata a raccogliere fondi per il Covid) lo scorso maggio.

5. Mantieni il bacio: il singolo di debutto del nuovo album “Mantieni il bacio”, è dedicato al suo attuale fidanzato ed è considerato da lui stesso la sua “più grande dichiarazione d’amore”.