Paola Turani scomparsa dai social: cosa è successo alla modella

Paola Turani scomparsa dai social. La modella non compare più su Instagram. Ecco cosa le è successo. Tutti i dettagli.

Il profilo Instagram di Paola Turani è scomparso. I fan, preocuppati, si sono subito chiesti come mai la modella non fosse più visibile sui social. A fare luce sulla questione, però, ci ha pensato Estetista Cinica che ha pubblicato delle stories dove si vede proprio Paola Turani mentre viene truccata per uno shooting con Paolo Stella. La modella, dunque, è viva e vegeta e, sorridente, ha scherzato: “Anche se non sono sui social, sono viva”.Nessuna spiegazione sul perchè il suo accont risulta disattivato.

La sofferenza raccontata da Paola Turani dopo la scoperta di essere incinta

Di recente la modella si è anche mostrata in una maniera inedita. Siamo abituati, infatti, a vederla piena di energia e di gioia. Ha pubblicato un video molto commovente dove ha parlato dell’inferitilità. La Turani ha raccontato che lei e il suo compagno Ricky hanno deciso di provare ad avere un figlio nel 2013.

I tentativi sono stati fatti per anni: “Non ho mai pensato seriamente al tempo che passava. Poi però i mesi che trascorrevano sono diventati anni”.

Sono stati momenti molto difficili per la modella che, ad un certo punto, ha deciso di rivolgersi ad una clinica per dare tutti gli esami del caso. Hanno scoperto di avere un problema, che la Turani ha preferito non precisare, che gli avrebbe reso molto difficile il concepimento naturale.

Da quel momento, la Turani ha fatto visite in ospedale, per poi iniziare un percorso di PMA e procedere con la fecondazione. Nel suo frigo, Paola teneva tutte le punture per la cura ormonale da fare. Poi, però, è successo un qualcosa di inaspettato: “Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la PMA io sono rimasta incinta, naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi, eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole”.

Un grande miracolo, dunque, arrivato dopo ben 8 anni. Proprio per questo Paola ha invitato tutti a credere sempre anche in ciò che sembra impossibile: “Questo è il mio messaggio di speranza. Non arrendetevi, siete forti”.