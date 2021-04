Pio e Amedeo torchiano Maria e lei fa un ammissione sconvolgente. La conduttrice della Mediaset ha rivelato di aver tradito in passato

E quando Maria si alza, tutti MUTI (sì, anche Pio e Amedeo). ❤️ #FelicissimaSera pic.twitter.com/jHf59fPHT8 — Felicissima Sera (@FelicissimaTv) April 16, 2021

Questa sera è cominciato ufficialmente il programma Felicissima Sera di Pio e Amedeo su Canale Cinque. Come prima ospite non poteva mancare la conduttrice che più di tutti ha creduto in loro: Maria De Filippi per due anni di seguito li ha ospitati ad Amici dove hanno avuto modo di farsi conoscere da chi non aveva seguito Emigratis o comunque non conosceva la loro storia. Per ricambiare il favore l’hanno invitata e l’hanno torturata con un po’ di domande scomode, in un’intervista tutta inedita che di certo Maria non si aspettava mentre era lì seduta tra i due comici.

Pio e Amedeo “torturano” Maria De Filippi: “Sì, ho tradito”

Maria è stata fatta sedere su un divano e Pio ha diretto la chiacchierata, Amedeo l’ha bombardata con le battute e nel frattempo a Maria viene chiesto di commentare alcune foto. Ad un certo punto, si arriva al capitolo sentimentale. “Maurizio ha mai incontrato qualche tuo ex per strada?”. “No, io stavo a Pavia e lui a Roma“. E poi la domanda scomoda: “Mai avuto due piedi in una scarpa?”. Con un po’ di esitazione, risponde: “Sì, mi è capitato“. Pio non può crederci: “Hai tradito quindi?”. Lei risponde: “Penso sia capitato a tutti“. Una confessione che ha spiazzato tutti, in particolar modo sul web.

Quando spettegoli con le amiche e vi promettete di non rivelare a nessuno i vostri segreti… 😅 #FelicissimaSera pic.twitter.com/x7qTvVm8Nh — Felicissima Sera (@FelicissimaTv) April 16, 2021

Maria e Maurizio Costanzo sono sposati da tantissimi anni, la loro storia ha fatto molto discutere ma nonostante questo hanno dimostrato di essere una coppia solida e in tanti decenni di relazione il loro matrimonio ha sempre resistito davvero, ma davvero ad ogni tipo di tempesta.