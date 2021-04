Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non si trattiene, ferma tutto: il motivo

A Pomeriggio 5 succede dell’incredibile. Barbara D’Urso non ce la fa, per un attimo gli ospiti in studio non capiscono, poi lei spiega tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Ieri una nuova puntata di Pomeriggio 5, il programma contenitore di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Come sempre tanti temi trattati in studio, dalla cronaca all’attualità fino al gossip e lo spettacolo. Barbara passa da un argomento all’altro come nessuno sa fare meglio di lei.

Si è occupata del caso di Fabrizio Corona che è tornato a casa pur rimanendo agli arresti domiciliari. In diretta è intervenuto il suo personal trainer che ieri è andato a trovarlo e ha detto che l’ex re dei paparazzi è un po’ dimagrito, sta bene ma è molto arrabbiato.

Poi si è passato al gossip. In studio molti ospiti per parlare della differenza di età nelle coppie. Molti i vip che si contraddistinguono per un compagno o una compagna più giovane.

LEGGI ANCHE –> L’Isola dei Famosi, il triste epilogo di Elisa Isoardi: pubblico incredulo

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso scoppia: “Non ce la faccio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

LEGGI ANCHE –> L’Eredità, Flavio Insinna è incredulo: è successo ancora. Che batosta

Coppie vip e differenza di età. Molte le testimonianze in studio ieri a Pomeriggio 5. Dalla nuova e giovanissima fidanzata di Amedeo Goria a Francesco Oppini legato per anni a due donne molto più giovani di lui, prima Alba Parietti e poi Ada Alberti.

Tra gli ospiti anche l’ex naufraga Sarah Altobello reduce da una relazione con il suo manager Tony Toscano, più grande di lei di 33 anni e che da poco l’ha lasciata.

Secondo il racconto dell’Altobello il manager l’avrebbe cacciata di casa facendole trovare le valige sull’uscio della porta senza darle nessuna spiegazione. La showgirl sta raccontando la sua storia quando improvvisamente successe quello che spiazza tutti.

Sul monitor appare una foto di Tony Toscano e Barbara D’Urso non ce la fa a trattenersi. Scoppia a ridere, si piega in due, poggiandosi quasi con la testa sulle gambe. Le scendono le lacrime e non riesce a fermarsi, è più forte di lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Scusate, non ce la faccio” dice ancora ridendo. Si asciuga le lacrime con un fazzolettino e spiega il motivo della sua risata improvvisa. La foto del manager visibilmente ritoccata non le ha permesso di contenersi: “Non è venuto bene in quella foto…” aggiunge e tutto lo studio ride insieme a lei.