Regina Elisabetta, da sola nel momento più doloroso

La Regina Elisabetta: per lei quello che nessuno si immaginava. Ecco cosa accadrà nel pomeriggio di sabato, da sola e senza il supporto di nessuno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Un momento buio quello che sta vivendo in questi giorni la casa reale. Dolore e lutto per la morte del marito della Regina Elisabetta, il principe Filippo. Il sovrano si è spento lo scorso 9 aprile dopo una lunga convalescenza. Aveva 99 anni, avrebbe raggiunto i 100 a giugno ma non gli è stato possibile.

Da tempo aveva deciso di non apparire più in pubblico ma era rimasto comunque un sovrano amato dai sudditi e da sua moglie che nel messaggio che accompagna l’annuncio ufficiale della sua morte lo ha definito “la mia forza”, la frase che gli aveva già dedicato nel loro 50esimo anniversario di matrimonio.

I funerali saranno celebrati sabato 17 aprile alle 15 in forma strettamente privata, con massimo 30 persone, nella cappella di San George del castello di Windsor nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Tutti i presenti indosseranno la mascherina e dovranno rimanere a debita distanza.

LEGGI ANCHE –> Il Principe Filippo e le sue gaffe. Quali sono state quelle più clamorose?

Regina Elisabetta, il funerale di Filippo: lontana da tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

LEGGI ANCHE –> Regina Elisabetta, dopo la morte del Principe Filippo arriva la decisione clamorosa

Ed in un momento così triste e buio per la Regina Elisabetta tutto sarà reso ancora più triste e difficile dalla pandemia. Sarà da sola, infatti, il giorno delle esequie di suo marito. Nessuno le si potrà avvicinare, né i figli e tantomeno i nipoti.

Sarà seduta senza nessuno accanto, in Chiesa, sabato pomeriggio Elisabetta. Lontana da tutto e da tutti. I suoi familiari non sono suoi congiunti e dunque non si potranno avvicinare a lei. Non ci sarà nessun abbraccio, nessuna stretta di mano, niente di niente. Elisabetta sarà da sola nel momento più triste della sua vita.

Almeno due i metri che distanzieranno lei e gli altri presenti alla cerimonia come ha spiegato Il Giornale. Forse accanto a lei potrà sedere solo il segretario privato del principe, Archie Miller-Bakewell, l’unico privilegio che potrebbe esserle concesso ma non c’è certezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Ci saranno tutti i figli di Elisabetta, tutti distanti e seduti solo con il proprio nucleo familiare. Ci saranno i suoi nipoti. Da solo Harry arrivato a Londra senza la moglie Meghan, e William invece con sua moglie Kate Middleton e forse George, il figlio più grande che con il bisnonno aveva un ottimo rapporto. Ci sarà anche Peter Phillips, cugino di William e Harry, assente, invece, il premier Boris Johnson.