Uomo ritrovato morto in casa: a lanciare l’allarme i familiari

Nel pomeriggio di ieri, un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione di Poggio Moiano, in provincia di Rieti. Sul posto i carabinieri ed i sanitari del 118.

Un uomo di 60 anni è stato ritrovato morto nel tardo pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione di Poggio Moiano, in provincia di Rieti. L’uomo non rispondeva da giorni non rispondeva al telefono, circostanza che ha allarmato i familiari i quali hanno contattato i carabinieri. I militari dell’Arma, insieme ai soccorsi, si sono precipitatati presso la casa, dove è stata fatta la drammatica scoperta. Dai primi accertamenti pare che la morte sia sopraggiunta per cause naturali alcuni giorni prima del ritrovamento.

Leggi anche —> Dramma al poligono: morto un uomo raggiunto da un colpo di pistola

Rieti, 60enne ritrovato morto in casa: il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa

Leggi anche —> Diciannovenne avvelena i genitori, poi si costituisce: morto il patrigno, la madre in fin di vita

Dramma a Poggio Moiano, piccolo comune di circa 2mila abitanti in provincia di Rieti. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 15 aprile, un uomo di 60 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento, sito nel centro storico del paese. Secondo quanto riporta la redazione de Il Messaggero, a lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni familiari che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con il 60enne. Preoccupati i parenti hanno chiamato i carabinieri che con i soccorsi si sono recati presso l’abitazione.

Entrati in casa, i militari dell’Arma e lo staff medico del 118 hanno rivenuto il corpo dell’uomo, di cui è stato possibile solo costatarne il decesso. Effettuati gli accertamenti del caso sulla salma, scrive Il Messaggero, pare che l’uomo sia morto alcuni giorni prima per cause naturali. I primi riscontri hanno, difatti, escluso, la possibilità che il 60enne possa essere morto per cause violente o traumatiche.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Quanto accaduto ha gettato nello sconforto la famiglia dell’uomo ed i vicini di casa che hanno assistito all’arrivo dei soccorsi presso l’abitazione.