Rocio Morales, bellezza da copertina: “Ero la straniera…” – FOTO

Rocio Morales ogni giorno riesce a conquistare un pezzetto più grande nel cuore del pubblico italiano. Ne è una dimostrazione l’intervista rilasciata al famoso settimanale Vanity Fair che l’attrice spagnola ha voluto pubblicare anche sul suo profilo Instagram. Come ha scritto la bella Rocio nella didascalia che accompagna gli scatti si è trattata “di una bella ed emozionante chiacchierata“. Ai lettori del settimanale ha infatti raccontato del libro che ha pubblicato dal titolo “Un posto tutto mio” e delle difficoltà incontrate in Italia soprattutto all’inizio della sua relazione con Raul Bova. Pare infatti che l’attrice sia stata più volte accusata di aver tentato di sfruttare la popolarità del suo compagno per farsi strada qui da noi. Un periodo certamente non facile che però, come dimostrano le tante dimostrazioni d’affetto, è stato abbondantemente lasciato alle spalle. Oggi infatti Rocio occupa nel mondo dello spettacolo lo spazio che giustamente merita e che non dipende affatto dalla sua vita privata.

Il nuovo progetto di Rocio Morales

Sorprendendo tutti i suoi tantissimi fan Rocio Morales ha dato una svolta decisa alla sua carriera. È stato infatti pubblicato il suo primo romanzo dal titolo “Un posto tutto mio” ed è stata la stessa attrice ad annunciarne la nascita attraverso il suo profilo Instagram. “Mi sono sempre piaciute le sorprese ecco perché ho sentito un brivido quando ho capito per la prima volta che in me era nato il desiderio di scrivere“. È con queste parole che accompagnano la foto della copertina del suo libro che Rocio ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi tanti follower. La novella scrittrice spagnola ha rivelato che il suo è un romanzo nel quale è raccontata “una storia che ricorda molto il viaggiare“.

Un modo per raccontare quel percorso che nasce dall’interno e che vuole raggiungere il mondo esterno “incrociando gli sguardi di quelle persone che amano perdersi in un libro“. Una nuova sfida che certamente, come sempre è accaduto in tutta la sua carriera, è destinata a portarle gioia e successo.