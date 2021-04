Serie A, rapinato calciatore: “Costretto ad aprire cassaforte”

Durante la scorse notte, il giocatore della Roma Chris Smalling sarebbe stato vittima di una rapina nella sua abitazione.

Paura per il difensore della Roma Chris Smalling. Durante la scorsa notte il calciatore inglese è stato vittima di una rapina in casa. Nel dettaglio, tre uomini armati hanno fatto irruzione nell’abitazione del giocatore costringendolo ad aprire la cassaforte e portando via gioielli e orologi di valore. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della polizia che si è recata presso la villa.

Roma, rapina in casa di Smalling: tre ladri armati lo costringono ad aprire la cassaforte

Rapina a mano armata durante la scorsa notte, tra giovedì 15 e venerdì 16 aprile, nella villa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo le prime informazioni, come riporta la redazione di Tgcom24, intorno alle 5, dopo aver divelto una grata, tre malviventi armati sarebbero penetrati nell’abitazione in zona Appia, dove il difensore si trovava insieme alla moglie, il figlio, la madre e la sorella. I ladri hanno sorpreso Smalling nel sonno e lo avrebbero poi costretto ad aprire la cassaforte rubando Rolex e gioielli di valore. Non è ancora chiaro il valore complessivo della refurtiva.

Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia che hanno avviato le indagini del caso per rintracciare i responsabili e ricostruire i fatti. Al vaglio degli inquirenti, riporta Tgcom, le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla rapina, consumatasi a poche ore di distanza dal match di Europa League giocato all’Olimpico tra Roma ed Ajax.

Alla gara, terminata 1-1, punteggio che ha permesso ai giallorossi di approdare alle semifinali della competizione, Smalling non preso parte perché alle prese con un infortunio muscolare alla coscia sinistra.