Rosa di Grazia pronta a Verissimo con la posa più sensuale – FOTO

Rosa di Grazia domani sarà tra gli ospiti di Verissimo. L’ex di Amici racconterà il suo percorso all’interno della scuola e il suo rapporto con il cantante Debby.

Occhi profondi, sorriso luminoso e 20 anni. Rosa di Grazia è stata tra i volti più discussi di Amici 20. La ballerina, uscita di recente dalla scuola di Maria de Filippi, domani sarà ospite a Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin racconterà il suo percorso nel programma. Per la concorrente infatti non sono stati mesi semplici. Da sempre amante della danza, ha preso parte a “Italia’s Got Talent” per poi tentare i provini di Amici riuscendo a entrare.

Passata grazie al supporto di Lorella Cuccarini ha incontrato le ostilità della coach Alessandra Celentano. In molte occasioni la maestra ha sottolineato le sue problematiche legate al collo del piede. Nonostante tutto è riuscita ad accedere alle fasi serali. Alla terza puntata ha perso la sfida finale dando l’addio al format.

Rosa Di Grazia, pesanti attacchi dal web: la ballerina si difende

Oltre a vivere un’esperienza molto intensa, tra i banchi della scuola di Amici si è innamorata del cantate Debby. La ballerina napoletana è stata subito colpita dai suoi modi di fare genuini e veri. Tra i due è nato un amore che ha fatto sognare il pubblico.

Seguitissima sui social, nelle ultime ore Rosa ha espresso il suo disappunto nelle storie di Instagram. Sono tantissimi i commenti negativi degli hater nei suoi confronti. “Ho letto messaggi in cui mi auguro addirittura la morte”, le parole della Di Grazia. Attacchi da cui si è difensa affermando di non aver fatto nulla di male e di aver inseguito il suo sogno di ballare. Da sempre dimostratasi forte a ogni attacco, questa volta non ci sta.

Intanto in attesa della sua ospitata di domani a Verissimo, sull’account Instagram della pagina del format è apparso un video in cui la Di Grazia balla sorridente.