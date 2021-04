Sabrina Salerno anche oggi ha infiammato i social network con le sue fotografie incredibili: la scollatura è spaziale.

Sabrina Salerno senza freni su Instagram. La bellissima cantante delizia ogni giorno la sua platea di seguaci con scatti al limite del proibito. La 53enne, con outfit mostruosi e scollature prorompenti, mette spesso in mostra le sue curve da brividi. La nativa di Genova, nella giornata di oggi, ha sorpreso tutti con uno scatto alquanto particolare.

La Salerno, infatti, si sta rilassando in un esteso campo di fiori. La classe 1968 apre le braccia e conquista l’attenzione dei fans con il suo décolleté spettacolare. La foto ha ovviamente raccolto numeri pazzeschi in brevissimo tempo. Nel post è presente anche una frase ricavata da uno storico brano di Ron.

Sabrina Salerno, scollatura esagerata tra i fiori: illegale

La grande Sabrina ha conquistato l’attenzione dei suoi seguaci condividendo una fotografia davvero esagerata. La 53enne indossa una maglia decisamente scollata e piazza il suo incredibile décolleté in primissimo piano. Le curve della cantante sono indubbiamente uno spettacolo per pochi.

“Quando il cielo si colora / non pensare a niente / apri le braccia e poi vola … Ron.”, ha scritto così nella didascalia. Il testo deriva direttamente dal celebre brano ‘Un momento anche per te’. “In ogni luogo, in ogni posa: meravigliosa”, “Troppo bella”, “Sei il più bel fiore che ci sia”, si legge tra i tantissimi commenti.

La cantante ligure, talvolta, esagera veramente e condivide fotografie in cui indossa bikini o costumini striminziti che fanno una grande fatica nel contenere le sue forme spaziali.