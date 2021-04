La bella Sara Croce ha condiviso una foto su Instagram in cui appare bellissima in un outfit completamente nero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce ha condiviso una foto su Instagram in cui appare incantevole tutta in nero dalla giacca alle scarpe. Nella didascalia scrive che è il suo colore felice. I fan non sono contenti però, di solito sono abituati a foto più sexy con mise decisamente più generose. Un’utente infatti scrive:”Troppo vestita”. Altri invece sono contenti lo stesso e fanno i loro complimenti alla bella bonas. “Meravigliosa”, “Sei bellissima”.

LEGGI ANCHE>>>Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non si trattiene, ferma tutto: il motivo

Gli outfit di Sara Croce ad Avanti un altro fanno impazzire i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> L’Isola dei Famosi, il triste epilogo di Elisa Isoardi: pubblico incredulo

La giovane bonas sui social è seguita da 931 mila persone, i suoi contenuti fanno sognare. Appare splendida in ogni scatto con bikini e anche mini abiti sensuali. Chiede sempre il parere delle sue scelte ai follower. Un outfit della scorsa settimana è stato particolarmente aggressivo. Ha indossato una mini gonna a quadri rossi scozzese con stivali neri alti al ginocchio, guanti lunghi e un top nero di pelle cortissimo. I fan hanno più che gradito e lo hanno scritto sotto alla foto. “Faccio fatica a pensare a qualcosa che non stia bene addosso”. “Sei di una bellezza scioccante”, “Sei la più bella del mondo”. Recentemente la Croce ha partecipato al programma Games of Games condotto da Simona Ventura. La bella bionda è apparsa con una tuta nera con cerniera davanti e tirata giù sul décolleté.

I commenti degli utenti come sempre non mancano. “Se apri la cerniera hai già vinto”, “Eva Kant sei tu“. Durante la partecipazione a Games of Games la Croce si è messa alla prova con le varie sfide del programma e ha dimostrato coraggio. La Ventura l’ha elogiata sin da subito collocandola nella quota gnagna che concede al programma ad ogni puntata. Oggi Sara è una ragazza bellissima e sicura di sè, ma non è sempre stato così. In un’intervista la giovane bonas aveva raccontato di aver vissuto un terribile rapporto con il suo corpo da adolescente. Ha spiegato che da piccola infatti era molto magra, la bruttina della classe a suo dire, che suona alquanto improbabile ma così dice lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Afferma anche che veniva presa sempre in giro e questo non aiutava la sua autostima. Non si piaceva, era timida e soffriva di acne. Oggi però come accade la maggior parte delle volte, quelli che la prendevano in giro oggi si mangiano le mani e ci provano con lei. La bellezza per lei un’arma che la porterò lontano. Lei stessa sostiene che nonostante sia brutto da dire, se sei bella la gente ti guarda in modo diverso.