Serena Rossi, chi è? Marito, carriera e figli della conduttrice di Canzone Segreta

Attualmente impegnata alla conduzione di “Canzone Segreta”, diamo uno sguardo alla carriera e alla vita privata di Serena Rossi e scopriamo qualcosa in più su di lei

Ad oggi una delle donne più complete del mondo dello spettacolo, Serena Rossi recita, canta e presenta, non deludendo mai le aspettative del pubblico. Viene lanciata in televisione nel 2003 dalla soap opera “Un posto al sole“, nella quale inizia a farsi conoscere per le sue doti da attrice. Un’esperienza che le regala il successo e anche l’amore. Sul set conosce infatti il suo attuale compagno, Davide Devenuto, con il quale tra alti e bassi è legata da più di tredici anni. La coppia ha anche un figlio, Diego, nato nel 2016.

La carriera di Serena Rossi: dalla recitazione alla musica, fino alla conduzione

“Un posto al sole” permette a Serena Rossi di debuttare anche come cantante, dando voce ad alcuni brani presenti nella soap opera. Nel 2006 esce il suo primo EP intitolato “Amore che“, nel quale mostra a tutti le sue straordinarie doti. Nel corso degli anni riesce a mostrare il suo talento anche in teatro, partecipando ad alcuni musical, ma è nel 2013 che per lei arriva una grande opportunità: l’attrice è stata chiamata a prestare la voce al personaggio di Anna, nel film d’animazione Disney Frozen. La sua carriera da attrice e doppiatrice la porta a lavorare per il grande schermo ma è soprattutto in televisione che trova spazio il suo talento.

Prende parte a diverse fiction: da “Che Dio Ci Aiuti” a “R.I.S Roma“, da “Squadra Mobile” a uno dei suoi ultimi lavori, la serie di grandissimo successo “Mina Settembre” nella quale veste i panni dell’artista. Nel 2014 vince la quarta edizione di “Tale e Quale Show” e nel 2017 debutta come presentatrice nel programma Rai “Detto Fatto“.

Attualmente Serena Rossi si trova al timone della trasmissione “Canzone Segreta” dove guida gli ospiti in un viaggio dei ricordi sulle note della loro canzone preferita.