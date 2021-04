Simona Ventura chi è? Marito, carriera e figli dell’ospite di Canzone Segreta

Simona Ventura sarà tra gli ospiti della puntata di questa sera di Canzone Segreta: scopriamo qualcosa in più su di lei, dalla carriera alla vita privata

Uno dei volti più noti della televisione italiana, Simona Ventura -soprannominata SuperSimo- approda sullo schermo nella metà degli anni Ottanta prima come valletta e poi come aspirante giornalista sportiva. Una personalità brillante che non passa inosservata e che emergerà nelle successive esperienze televisive che la vedranno come conduttrice. Negli anni Novanta inizia a farsi strada presentando alcuni programmi di punta di Mediaset: da Mai dire gol a Scherzi a parte, fino al Festivalbar. Ma sarà con Le Iene che consacrerà il suo posto nel mondo televisivo. I primi anni Duemila la vedono tornare in Rai dove l’attenderà un decennio di grandissimi successi.

La carriera e la vita privata di Simona Ventura

I primi anni Duemila si aprono per Simona Ventura con la conduzione di due dei suoi programmi più di successo che il pubblico ricorda ancora oggi con grande affetto. La Rai le affida la trasmissione Quelli che….il calcio, approfondimento sportivo e contenitore di intrattenimento che porterà avanti per una decina d’anni. Nel 2003 spetta a lei condurre la prima edizione del reality L’Isola dei Famosi, così come le otto successive. Nel pieno della sua carriera arriva la proposta che tutti i presentatori sognano di ricevere: quella di condurre il Festival di Sanremo, cosa che farà nel 2004, affiancata da Paola Cortellesi, Gene Gnocchi e Maurizio Crozza.

Personaggio di spettacolo, viene chiamata come giudice a X Factor che debutta come talent su Rai2. Dopo numerosi anni passati a lavorare presso la tv di Stato, alcuni contrasti portano Simona Ventura ad avvicinarsi a Sky dove condurrà dei programmi pensati ad hoc per lei. Poi il ritorno a Mediaset consacrato con la sua straordinaria partecipazione al reality che lei stessa ha contribuito a realizzare, L’Isola dei Famosi. I rapporti con la Rai torneranno a distendersi nel 2019, anno in cui SuperSimo torna al timone di The Voice Italy. Al momento continua a essere impegnata su Rai2 con il programma di intrattenimento Game of Games – Gioco Loco.

La sua vita privata è stata spesso al centro della discussione pubblica, in particolare il suo matrimonio con l’ex calciatore e oggi personaggio televisivo, Stefano Bettarini. La coppia, tra alti e bassi, resta unita per dieci anni durante i quali nascono i due figli Niccolò e Giacomo. Dopo non pochi scandali e i tradimenti -poi confessati- da parte dell’ex marito, Simona e Stefano divorziano ufficialmente nel 2008. Qualche anno più tardi la presentatrice adotta Caterina, figlia di un parente vicino che non ha potuto occuparsi della bambina fin dai suoi primi anni di vita. Dopo averla presa con sé a soli due anni, Caterina diventa ufficialmente una Ventura nel 2014.

Da allora sono esistiti diversi uomini nella vita della conduttrice ma nessuno è riuscito a rubarle il cuore come il giornalista Giovanni Terzi con la quale convolerà a breve a nozze.

Questa sera Simona Ventura sarà ospite di Serena Rossi nella trasmissione musicale Canzone Segreta, durante la quale farà un vero e proprio tuffo nei ricordi attraverso il suo brano del cuore. Per scoprire cosa accadrà l’appuntamento è su Rai1 in prima serata.