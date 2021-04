Simona Ventura ha deciso: “Non mi vedo in tv, ho voglia di fare altro”

Simona Ventura, intervistata alla radio, gela il suo pubblico confessando di voler abbandonare la televisione

Recentemente Simona Ventura è stata ospite del programma radiofonico “I Lunatici“, in onda su Radio 2. Nel corso dell’intervista alla domanda dei conduttori su dove si vede fra 20 anni la nota presentatrice ha dato una risposta che fa comprendere quanto siano ben chiare le sue idee. “Fra 20 anni non credo di vedermi ancora in tv – ha rivelato Simona – magari mi piacerebbe di più lavorare dietro le quinte“. La conduttrice modenese ha infatti confessato di non far parte di quella schiera di colleghe che hanno intenzione di restare fino alla fine dei loro giorni davanti alle telecamere. Ad accendere il suo interesse ci sarebbe la possibilità di lavorare alla regia quindi oppure come autrice. Magari a spingerla verso una prospettiva diversa sarà stata la poca fortuna che sta ricevendo il suo ultimo programma in questi giorni in onda su Rai 2. “Game of the Games – Gioco Loco” infatti non ha ottenuto successo né di pubblico né di critica.

Il futuro immaginato da Simona Ventura

Simona Ventura è diventata uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amato della televisione italiana proprio per la sua capacità di mostrarsi forte e con le idee ben chiare. A quanto pare la bella presentatrice non ha dubbi anche su come desidera vivere il proprio futuro. Nel corso della sua intervista radiofonica oltre ad aver chiarito che non intende presentare praticamente fino alla fine dei suoi giorni ha anche raccontato cosa vede invece nel suo avvenire. Simona a quanto pare desidererebbe trascorrere la sua età matura nella pace e nel relax, magari circondata da nipotini. “Prima o poi vorrei andare in pensione, diventare nonna e vivere in un posto di mare insieme al mio compagno.

Simona ha raccontato a “I Lunatici” – ho vissuto ogni fase della vita a meglio e quando sarà il momento voglio fare tutte quelle cose che caratterizzano la vecchiaia“. Un vero peccato per i tanti fan che a quanto pare dovranno prima o poi rassegnarsi a non vederla più in tv. Per fortuna però di tempo ne manca ancora molto.