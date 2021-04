Dramma al poligono: morto un uomo raggiunto da un colpo di pistola

Un uomo di 58 anni è morto ieri al poligono di tiro di Teramo, dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si esercitava.

Tragedia nel pomeriggio di ieri al poligono di tiro di Teramo. Un uomo di 58 anni che si trovava all’interno della struttura è morto dopo essere stato raggiunto da un proiettile alla testa. Inutili i tentativi di soccorso, allarmati dall’istruttore e dai presenti. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di Polizia che hanno avviato le indagini. Dai primi riscontri, pare che si sia trattato di un gesto volontario da parte dell’uomo.

Leggi anche —> Partiti colpi di pistola in casa: morta una donna

Teramo, 58enne muore raggiunto da un colpo mentre si esercita al poligono: ipotesi suicidio

Leggi anche —> Dramma familiare: uccide la moglie e tenta il suicidio

Si sarebbe sparato alla testa con una pistola mentre si esercitava al poligono di tiro. È accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 aprile, a Teramo in zona Acquaviva. A perdere la vita un uomo di 58 anni, residente a Bellante, ma originario di Torino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nella struttura e si stava esercitando insieme al suo istruttore, ma quando quest’ultimo si sarebbe abbassato per raccogliere i bossoli, il 58enne avrebbe rivolto la pistola contro sé stesso e si sarebbe sparato un colpo alla testa. Lo stesso istruttore ed i presenti hanno subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Presso il poligono sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la vittima. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo lo sparo.

Intervenuti anche gli agenti di Polizia che adesso stanno indagando per chiarire con esattezza la dinamica della tragedia che ha sconvolto non solo i presenti, ma l’intera comunità di Teramo. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario da parte dell’uomo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La salma del 58enne, riporta Fanpage, è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Mazzini del capoluogo abruzzese, dove verranno svolti gli ulteriori accertamenti che verranno disposti dall’autorità giudiziaria.