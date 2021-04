Uomini e Donne, Maria De Filippi brutale: “Io me ne andrei”. Panico in studio. Eugenia ha deciso di lasciare il programma per come sono andate le cose con il tronista Massimiliano

Avete visto com'è andata l'esterna di Federica e Massimiliano? #UominieDonne pic.twitter.com/zoqcSjul1h — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Oggi per Massimiliano è stata una puntata molto difficile, ma decisamente molto di più per Eugenia. La corteggiatrice ha capito di provare un sentimento davvero forte per il giovane tronista di Uomini e Donne, e tutta la razionalità con cui aveva cominciato questo percorso oramai è andata, persa, dimenticata. Nel vedere Massimiliano stare così tanto bene con le altre due corteggiatrici, ha preso consapevolezza del fatto di non piacere tanto al tronista e ha discusso con lui tutta la puntata fino a quando non è riuscita a fargli ammettere che lui esteticamente è più attratto dalle altre che da lei.

Uomini e Donne, Maria De Filippi consiglia ad Eugenia di andare via

"Tu sei un po' freddo con lei oggi…" Siete d'accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/T0HahgFPo7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Eugenia, in lacrime, ha chiesto consiglio a Maria De Filippi che mai come questa volta ha deciso di esporsi. “Io se fossi in te me ne andrei” le ha detto senza troppi giri di parole. “Sei una ragazza intelligente, meriti di più. Vedo come sei, non sei alla ricerca di visibilità, hai delle buone intenzioni e credo che tu dovresti andartene. Se tu continui a stare lì, lui non capirà mai quello che prova per te, magari se vai via qualcosa può cambiare“. Tutti in studio l’hanno salutata con affetto, ringraziandola e augurandole il meglio perché ha sempre dimostrato di essere una corteggiatrice molto corretta e senza secondi fini.

Delle parole che Eugenia non si aspettava… Cosa fareste al suo posto? #UominieDonne pic.twitter.com/YX6jCThlUx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Massimiliano è uscito con lei dallo studio per chiederle di restare, e Maria ha deciso di andare avanti con il programma mentre i due ragazzi erano in disparte a parlare.